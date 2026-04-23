岩手県大槌町の２地区で起きた山林火災は発生から２日目の２３日も延焼が続いた。

住宅など７棟が全焼し、避難指示は町の人口の４分の１に当たる１２２９世帯２５８８人に拡大。町は４か所に避難所を設け、午後３時時点で８９世帯２５２人が身を寄せた。

県の午後３時時点のまとめによると、避難指示の対象は２３日朝の９００世帯１８８４人から３２９世帯７０４人が追加された。焼失面積は少なくとも小鎚（こづち）地区で約２３ヘクタール、約１０キロ離れた吉里吉里（きりきり）地区で約１７８ヘクタールとみられ、県が調べている。

吉里吉里地区では、市街地方向にも延焼。一時は民家の約１００メートル先まで火の手が迫った。大槌消防署の佐藤博文署長は２３日の記者会見で「急峻（きゅうしゅん）な地形で地上からの放水が難しい地点がある。火災が２か所あり、消火活動が難航している」と説明した。地上からの放水活動は夜通し行う。

県教育委員会によると、火災の影響で小中一貫の町立大槌学園と吉里吉里学園小、中学部、県立大槌高校は２４日まで休校する。

震災で自宅再建の男性「明日家はあるのか」

避難所になっている町立吉里吉里学園小学部では、約１３０人の住民が長い夜を過ごし、一夜が明けても白煙が上がる山林を前に心配そうな表情を浮かべた。

「煙が薄くなったり、濃くなったりするたびに一喜一憂してしまう」。妻と２人で避難してきた吉里吉里地区の男性（７８）は、自宅のある方角を見つめた。

男性は２２日夕、自宅で窓の煙に気付き、急いで車で避難した。炎に照らされてオレンジ色に染まる山々は恐ろしく、軽自動車の中で「明日家はあるのか」と眠れぬ夜を過ごした。

東日本大震災で町中心部にあった自宅は全壊。仮設住宅での生活を経て、１１年前に高台に再建した自宅には、今のところ被害は及んでいないが、「とにかく早く鎮火して、元の日常に戻ってほしい」と願った。

警報で避難の女性「まさか１週間で２回も」

２０日に発生した三陸沖を震源とする地震では、海に面した町内でも津波警報が出された。後発地震注意情報への警戒も続く。地震に続けて２度目の避難を余儀なくされる避難者も多く、家族３人で身を寄せた女性（７４）は「風向きが自宅の方へ行かないか気になる。まさか１週間で２回も避難することになるとは……」と肩を落とした。

火の勢いは衰えず焼失面積は２００ヘクタールを超え、避難生活の長期化も懸念される。県立大槌高３年の女子生徒（１７）は、両親と２２日夕に避難所になった城山公園体育館に身を寄せた。避難所で２度目の夜を迎え、「この生活がいつまで続くのか」と不安を募らせる。２４日は高校最後のバドミントン部での試合を控える。「プレーできるか心配だが、一生懸命頑張りたい」と話した。

大槌町は乾燥に強風、２４日以降も晴れが続く見通し

岩手県大槌町では少雨が続いて乾燥している上、風も強まって火が燃え広がったとみられる。

気象庁によると、同町の１３〜２２日の降水量は計１０・５ミリと、平年の２６％にとどまった。同町の北にある宮古市では２２日午後、湿度が１９５０年に統計を開始して以来９番目に低い１１％を記録するなど空気が乾燥。西風も強まり、同庁は２２日に同町へ強風注意報と乾燥注意報を出していた。

同町では２４日以降も晴れが続く見通し。２７〜２８日には低気圧が近づくと予想されるが、まとまった雨は降らないとみられるという。