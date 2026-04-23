歌手の田中あいみが２３日、神奈川・川崎市内でコンサートを開催し、タレントの所ジョージと「とんねるず」の木梨憲武がゲスト出演した。開演前に報道陣の取材に応じ、ＮＨＫ紅白歌合戦出場への熱い思いを語った。

田中が木梨のレギュラーラジオ番組、ＴＢＳラジオ「土曜朝６時 木梨の会。」に出演したことをきっかけに交流を持つようになった３人。これまでに所は自身が手がけた約１００曲を田中に提供し、この日のコンサートもセットリストのほとんどを占めた。

所と木梨は２０２４年に新浜レオンの紅白初出場をサポート。田中との出場にも前のめりで、所は「紅白出たいもん。田中くんいなくても出たいもん」とジョークを飛ばしつつ意欲を見せた。

紅白に対する思いを聞かれ「この芸能生活５０年くらいの間で、紅白出たいと思ったことは一度もなかった。でも、レオンからのつながりで田中くんも行きたいじゃん。そういうの（＝出場へのサポート）を１年やってると、田中くんじゃなくて俺が出たいのかなと思ってくる」と苦笑い。「中継でも良いから出してくれないかなって。田中くんが出たら（ＮＨＫホール）に行きますよ」と明かしていた。