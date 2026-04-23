【40・50代】は抜け感重視！ 春夏におすすめな「軽やかボブ」が可愛いー♡

暖かい季節に向けて髪型をアップデートするなら、軽やかに見えるボブスタイルを取り入れてみませんか？ 首元をすっきり見せる長さや、レイヤーで動きを出したスタイルなら、抜け感のある雰囲気を楽しめるかもしれません。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、春夏に向けて気分が高まりそうな、軽やかボブをご紹介します。

表面の毛束が揺れる、軽やかな外ハネボブ

肩上のレングスにカットして、首元をすっきりと見せた爽やかなボブスタイルです。ベースにはプツッとしたラインを残しつつ、毛先を外ハネにすることで絶妙な抜け感を演出。表面の髪がふんわりと揺れることで、より軽やかな雰囲気を与えてくれる、春夏にぴったりのスタイルです。

まろやかベージュが映える、肩上レングスのボブ

こちらも肩より上の長さでカットされた、扱いやすそうな外ハネのスタイルです。まろやかなベージュ系のカラーで染め上げることで、髪全体に美しい艶感をプラス。さりげなく作られたくびれと柔らかな髪色の相乗効果で、重たい印象を回避して、軽やかさを際立たせています。

暗髪でも爽やかな、顎ライン上のミニボブ

顎のライン上で切り揃えた、丸みのあるシルエットが可愛らしいミニボブです。暗めの髪色でありながら、全体にカールをつけてウェットにスタイリングすることで、抜群のこなれ感を生み出しています。首まわりがしっかりと見える長さなので、暗髪のままでも涼しげな表情を楽しめそう。

グレージュカラーのエアリーなレイヤーボブ

顔まわりの髪をふんわりと動かした、グレージュカラーのレイヤーボブ。首元で自然なくびれを作ってから毛先を外にハネさせることで、空気を含んだようなフォルムを構築しています。繊細な毛束感が軽快な動きをもたらし、柔らかな空気をまとったデザインに仕上がりました。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shimanaka_futur様、@ryokonishi_ways様、@naokisakon様、@mabashi_hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里