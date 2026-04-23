◆パ・リーグ 日本ハム―楽天（２３日・エスコンフィールド）

日本ハムの先発・福島蓮投手は、６回途中８安打３失点。力のある真っすぐを軸に試合をつくったが、今季初勝利とはならなかった。

コンディション不良で出遅れ、今季初登板。初回連続三振でスタートするなど、最速１５３キロの真っすぐとカットボール、カーブなども決まり、３回までは無失点に抑えた。

しかし４回、２死一、二塁から伊藤裕に中前適時打を許し、先制される。打線が追いつき、同点で迎えた６回には１死二塁から、黒川のバットを折りながらも右前に落とされ、適時打で勝ち越しを許した。

さらに、安打と四球で１死満塁とされたところで降板。２番手・生田目も伊藤光に遊撃の後ろに落ちる適時打を打たれ、リードを２点に広げられた。

福島は「きょうは立ち上がりから真っすぐが走っていて、カットボールのキレもよかったです。ただ、無駄なフォアボールがありましたし、もっとテンポよく投げないと長いイニングを投げられないと思います。ビハインドの展開でマウンドを降りてしまい悔しいです」とコメントした。