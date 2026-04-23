演歌歌手田中あいみ（25）が23日、川崎市内で、コンサート「田中とジョージのみんな来てよLIVE！〜憲ちゃんもくるよね？〜vol.2」を行った。22日発売の新曲「優柔不断with木梨憲武・所ジョージ」の発売記念特別公演として開催した。

公演前に取材に応じたが、木梨憲武（64）の姿はなかった。田中は「来てくれますよね…」と心配。所は「遅れてくるのがかっこいいとか思ってるんだよ、あの男は！」と訴え、「本当はその辺にいるんじゃないの。でも、1度ライブにこなかったよね。憲ちゃんが出るからっていって行ったのに」と述べた。その上で「まあ、こなくてもいいんですけど。彼女がピンスポで歌うスローバラードを聞きに来たから」と続けた。

その木梨は開演ギリギリに登場。「全然聞いていなかった」と笑った。

昨年、所制作、木梨プロデュース曲「NAZO with木梨憲武・所ジョージ」でNHK紅白歌合戦初出場を目指すも、かなわなかった。田中は「あれだけ年末に向けて動いたのに、かすりもしなかった」と嘆いた。所は「だから“かすり傷”という曲を作った」と明かした」。この日のライブでは、同曲を1部のラストで初披露した。

一方の新浜レオン（29）は、所制作木梨プロデュース曲で紅白初出場をつかんだ。同じ体制で再び紅白初出場を目指す田中に、所は「もしかしたら俺が出たいのかなって」と笑った。田中は新浜にあやかって「“駆け上がレオン”でがんばります！」とアピールし、爆笑を誘った。

この日のコンサートは2部構成で開催。1部は田中あいみライブ、2部はジョージコーナーとした。2部には小林幸子（72）らがゲスト出演した。