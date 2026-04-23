白浜鴎による『復刻版 とんがり帽子のアトリエ 複製原画集』（講談社）が11月30日（月）に発売される。予約受付が4月23日（木）よりスタートした。

【画像】『とんがり帽子のアトリエ 複製原画集』が復刻

白浜鴎が描くファンタジー『とんがり帽子のアトリエ』。本商品は、2019年に刊行され大きな反響を呼んだ複製原画集をベースに、その魅力をそのまま再現した復刻版。初版を手にできなかった人にとって、見逃せないコレクターズアイテムとなっている。

超高精細な複製原画を、原稿用紙と同じ原寸サイズで約40点収録し、さらに白浜自身による解説を掲載。トレーシングペーパーを重ねて読む仕様により、線の構造や描写の意図まで体感できる。連載前の構想段階で描かれたキャラクターや衣装設定、ラフスケッチ・設定資料も多数収録。単行本カバーの“背景”までじっくり鑑賞できるカラーイラストも収められている。

今回の企画は、最大2,500部の限定生産。予約数が1,000部に達した場合にのみ制作が確定する受注形式での実施。受注は6月30日をもって終了となる。

■『とんがり帽子のアトリエ』あらすじ小さな村の少女・ココは、昔から魔法使いにあこがれを抱いていた。だが、生まれた時から魔法を使えない人は魔法使いになれないし、魔法をかける瞬間を見てはならない……。そのため、魔法使いになる夢は諦めていた。だが、ある日、村を訪れた魔法使い・キーフリーが魔法を使うところを見てしまい……。これは少女に訪れた、絶望と希望の物語。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）