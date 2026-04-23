「1人だけガチ可愛い」四千頭身・石橋、女装姿に「可愛いんだけど無理www」「似合いすぎ」の声
お笑いトリオ・四千頭身の石橋遼大さんは4月22日、自身のInstagramを更新。女装した姿を公開したところ「1人だけガチ可愛い」「可愛いんだけど無理www」といった反響が寄せられています。
【写真】四千頭身・石橋の女装姿
ファンからは「1人だけガチ可愛い」「まってばしくんの鍋ちゃん可愛いんだけど無理www」「石橋似てる」「やっぱりばしは女装似合いすぎ」「面白いが混じってる笑」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】四千頭身・石橋の女装姿
「真鍋凪咲さんになりきらせて頂きました」石橋さんは「有吉の壁ありがとうございました CUTIE STREETさんになりきり僕は真鍋凪咲さんになりきらせて頂きました」と報告し、3枚の写真を投稿。石橋さんら人気芸人が、女性アイドルグループ・CUTIE STREET︎︎になりきっている姿です。真鍋凪咲さんを担当した石橋さんは、紫色のドレス衣装を着用し、キュートな笑みを浮かべています。
真鍋さん「あれ、私がもう一人…？？」同日、自身のX（旧Twitter）も更新した石橋さん。「前髪重めの真鍋凪咲さんになりきらせて頂きました 有吉の壁のステージを無事終えたCUTIE STREETがエレベーターでパシャリ」とつづり、CUTIE STREETになりきったメンバーでのオフショットを載せています。この投稿には、真鍋さん本人が「あれ、私がもう一人…？？ 嬉しいです！！ありがとうございます！！」と反応。それに対し、石橋さんは「もしもの時の代演はお任せください！」と返しています。今後も交流が続くのか、楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)