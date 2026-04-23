佐世保市のハウステンボスで、スペシャルゲストによる一夜限りの特別ナイトショーが行われました。

会場に響き渡る歌は「残酷な天使のテーゼ」です。

ハウステンボスで24日から始まる「シャワー・オブ・ライツ : HARMONICS WITH EVANGELION」。

人気アニメ「エヴァンゲリオン」の世界観を堪能できるナイトショーです。

劇中の音楽に合わせ、作品をイメージした光や日本最大級の噴水ショーが、幻想的な世界を作り出します。

オープンを記念して、22日はスペシャルゲストが登場。

主題歌などを歌う、歌手の高橋洋子さんです。

一夜限りの特別なショーが行われ、会場に訪れた約370人のファンを魅了しました。

（東京から）

「水と光と、最後の花火とショー自体がすごく完成度高くて、一生の思い出になった」

（山口から）

「感動した。花火もすごかったし、ずっと待っていた甲斐があって高橋さんも見れて、本当に良かった。20年くらい、ずっと(エヴァンゲリオン)ファンなので、ハウステンボスで見れて感激した」

「エヴァンゲリオン」のライドアトラクションも誕生し、迫力と興奮が体感できるハウステンボス。

エヴァ体験の1日を締めくくる「シャワー・オブ・ライツ:HARMONICS WITH EVANGELION」は、9月13日まで楽しめます。