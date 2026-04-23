「マジおめでとう」お笑い芸人、元アイドル声優との結婚を発表！ 馴れ初めも公開「一緒にいた女性って」
お笑い芸人の平田ヒトシJr.さんは4月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。元アイドル声優の舞川さくらさんとの入籍を報告し、馴れ初めも公開しました。
【写真】平田ヒトシJr.の結婚報告ショット
2枚目の写真は、東京ディズニーランドのシンデレラ城を背景に、指輪をした平田さんと舞川さんの手を並べたショットです。また画像では、2022年12月に舞川さんから届いたDMも公開。「うざ絡みになってしまって恐縮ですが、2020/2/13にディズニーシーで一緒にいた女性って彼女さんですか？ずっと気になってたんでいいねきたこのタイミングで聞きたくなりました」という内容です。「悪気はありますが質問したことに反省はしません」と締めくくられています。
コメントや引用リポストでは「マジおめでとうございます！」「良かったああああああすごい！！ついに！！！おめでとう！！！！！」「末永〜〜〜くお幸せに！」「緑！！！ｷﾓい料理食べれる奥さまが羨ましいです！」「うおー！めでたい めでたいの〜お幸せに〜〜」「リア充め！爆発して！」「世紀のキン肉マンビッグカップル！！！！」と、祝福の声が寄せられました。
【写真】平田ヒトシJr.の結婚報告ショット
「文春砲じみたDMを突然送りつけられ」平田さんは「【ご報告】というやつです」と添え、2枚の写真と1枚の画像を投稿。1枚目の写真は手書きの結婚報告文で、「かねてよりお付き合いしていた舞川さくらと入籍しました」「キン肉マンマッスルショットのイベント共演から数年後、文春砲じみたDMを突然送りつけられなかったら繋がらなかった縁でした。自分の単独ライブのゲストに嫁を出す芸人と 旦那の単独ライブにしっかりと仕込みをして挑み、笑いと悲鳴を起こした嫁ですが、温かく見守っていただけると嬉しいです」などと、ユーモラスにつづっています。
コメントや引用リポストでは「マジおめでとうございます！」「良かったああああああすごい！！ついに！！！おめでとう！！！！！」「末永〜〜〜くお幸せに！」「緑！！！ｷﾓい料理食べれる奥さまが羨ましいです！」「うおー！めでたい めでたいの〜お幸せに〜〜」「リア充め！爆発して！」「世紀のキン肉マンビッグカップル！！！！」と、祝福の声が寄せられました。