◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク4-3西武(23日、ベルーナドーム)

ソフトバンクが西武に勝利し連敗を3で止めました。

ソフトバンクは5回、先頭の牧原大成選手がフォアボールで出塁すると送りバントでランナー2塁とします。ここで2番・近藤健介選手は菅井投手のチェンジアップをとらえライトへのツーベースで先制点を挙げました。

しかしその裏、ソフトバンク先発の大津亮介投手は2本のヒットと送りバントで2塁3塁とされると、捕手がボールをはじく間に盗塁を決められ同点とされます。

それでも7回、1アウト1塁3塁を作ると近藤選手が犠牲フライを挙げ再び勝ち越すと、8回には海野隆司選手が2点タイムリースリーベースを放ち4-1としました。

しかし8回に1点を失い2点差に迫られると、9回は松本裕樹投手がマウンドに上がり2本のヒットと送りバントで1アウト2塁3塁のピンチを招きます。ここで山村崇嘉選手は内野ゴロに打ち取りますがランナーがかえり1点差、それでも最後は代打・小島大河選手をショートライナーに打ち取り、逃げ切りました。

勝ったソフトバンクはこれで連敗を3でストップ。負ければ楽天の結果次第で3位後退の可能性もありましたが勝利で2位をキープしました。