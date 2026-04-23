【蛙化現象】告白された瞬間に冷めた！？片思いが実ったはずなのに…憧れの先輩との【初デート】で起きた“まさかの事件”とは...！？

読者の実体験をもとにしたエピソードをご紹介！ずっと憧れていた彼とデートに行けることになった友人。ついに夢が叶ったはずなのに、友人から明かされたのは、理想の恋が一瞬で崩れ去る“衝撃の結末”で...！？誰もが共感するかもしれない、複雑すぎる恋心のリアルとは…。

憧れの彼との急展開♡

ある日、よく行くカフェで友人とお茶をしていたときのこと。友人には、以前から密かに思いを寄せている男性がいました。 やさしくて魅力的な彼の話を、うれしそうに語る姿が印象的でした。そんななか、彼女から思いがけない報告が。 なんと、その彼から突然デートに誘われたというのです。夢のような展開に、私たちは一緒に喜びあいました。

理想の告白のはずが…突然の違和感

迎えたデート当日。彼は終始やさしく、まさに理想通りの時間を過ごしたそうです。 そして夕暮れ時、ロマンチックな雰囲気のなかで彼が告白。長年想い続けてきた彼からの言葉でした。 しかし、その瞬間、彼女の心に異変が起きます。なぜか急に気持ちが冷め、彼に対して嫌悪感さえ抱いてしまったのです。 憧れが現実になった途端、恋心は一気に消えてしまいました。 夢にまで見ていたはずの告白の結末とは...！？ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部