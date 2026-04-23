コンプレックスも魅力に♡ 自己肯定感がUPする【似あわせテク】特集

夢を叶えるためには、自分自身を愛でてあげることも重要。その後押しをしてくれる力がファッションにはきっとある♡ そこで今回は、金川紗耶、三浦理奈、本田紗来とともに「自己肯定感アップ服」特集をお届けします。お気に入りのコーデを見つけて、真似してみてね♡

自己肯定感アップ服ってどんな服？ 自己肯定感が上がる服。それは、“私ならきっとできる” “私って可愛い”そんな気持ちを与えてくれる服のこと。 ネガティブな感情を吹き飛ばしてくれたり、なりたい自分に変身させてくれる心強い味方なの♡

Cordinate コンプレックスを魅力に変える服 どんなコにもきっとある、体型のお悩み。必死に隠すことを意識しがちだけど、コンプレックスを活かせるようなお洋服を選べば、それは唯一無二の魅力へと変わるんです！ チェックジャケット 16,000円／mieya mieya ギャ ザーミニワンピース 9,900円／PELLICULE バッグ 30,030円／minitmute（HANA SHOWROOM）ローファー 34,100円／G.H.Bass（フリークスストア渋谷）ソックス／スタイリスト私物 バイカラートラックジャケット 8uetie タフタドレープミニスカート 17,600円／HONEY MI HONEY バッグ 7,700円／アディダス タイツ／スタイリ スト私物 花柄トップス 17,380円、同パンツ 21,780円／ともにSISTER JANE（ザ ウォール ショールーム）左耳につけたイヤリング 4,400円／Matilda rose、リング 13,200円／Q-pot.（ともに805showroom）

Cordinate 印象を操作できる服 まわりの人からの印象に納得がいかない。そんなモヤモヤした感情を払拭するにはお洋服の力がカギとなる！ いつものコーデの雰囲気をガラッと変える、そんな印象操作を託してみよう♡ センターギャザーブラウス 13,200円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿）コーデュロイパンツ 15,340円／TANNAT（HANA SHOWROOM）腰に巻いたカーディガン（キャミソールとセット）17,930円／LILY BROWN イヤリング 3,410円／Linola（805showroom）パンプス 9,900円／RANDA サイドレースアップワンピース 9,790円／REDYAZEL ルミネエスト新宿店 バッグ 2,969円／WEGO サンダル 41,800円／ケイト・スペード ニューヨーク（ケイト・スペード）

Cordinate ポジティブになれるおまもり服 今日だけは、今日こそは......そんなここ一番の大事な日。まとうものしだいでその気持ちをそっと後押ししてくれるかも。 心が前を向けるような、心強いアイテム。夢を叶えるために、服の力にも頼ってみては？ リボンつきパールネックレス 17,600円／Q-pot.、ピンクパールネックレス 6,900円／89xiiitokyo（ともに805showroom）ギャザードロストトップス 7,590円／dazzlin リブニットショートパンツ 3,299円／WEGO スニーカー 15,400円／プーマ カーディガン 7,590円／TINA:JOJUN キャミソール 2,990円／ZARA（ザラ）ジャージーパンツ 14,300円／アディダス ネックレス／スタイリスト私物 撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／金川紗耶、三浦理奈、本田紗来（以上本誌専属）

金川紗耶

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来