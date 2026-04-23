◆パ・リーグ ソフトバンク４―３西武（ベルーナドーム）

ソフトバンクが連敗を３で止め、試合のなかった首位・オリックスに０・５ゲーム差に迫った。

５回に近藤の適時二塁打で先制すると、同点の７回１死一、三塁で再び近藤が勝ち越し犠飛を放った。

決勝のホームを踏んだ牧原大は７回１死から四球で出塁。２３年８月６日以来、９９１日ぶりの複数四球が実った。５回先頭の四球も先制得点につながっていた。牧原大は早打ちが特徴で、昨季は７四球のみ。史上初めて１ケタ四球の首位打者だった。今季はすでに６四球を選んでいる。

８回には２死一、二塁から海野が右中間を破る２点三塁打で突き放した。

先発の大津が「死ぬ気で投げました」と７回１失点の好投で無傷の３勝目。２点差の９回は中１１日で登板した松本裕が１点を返されたが、２死三塁のピンチをしのいで２セーブ目を挙げた。

１１日の日本ハム戦（エスコン）でクローザーの杉山がベンチを殴打しての左手骨折で離脱。不在の間は、日替わり守護神の方針を決めている。チームとして９日の西武戦（みずほペイペイ）以来、１１試合ぶりのセーブがついた。