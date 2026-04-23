【やんさら姉妹】韓国旅におすすめ♡ 美意識が上がる「Kガール風リンクコーデ」4選

寒さもすっかりやわらいで、外へ出るのが楽しみになってきた！そこで今回は、Rayの大の仲よしコンビ・金川紗耶＆本田紗来とともに、韓国旅がもっと楽しくなる「Kガール風」リンクコーデを4つご紹介します。大好きなあのコを誘って、とびきりのおしゃれを楽しんで♡

美意識上げちゃう♡ Kガール風で1泊2日の韓国旅へ。

From SAYA

「もうすでに完ペキなのに、『もっとキレイになりたいー！』なんて紗来が言うから、私も大好きな韓国へゴー。お姉さんっぽく見えるように、ジャケットやレイヤードでこなれ感をアピール。紗来の隣が似あう私になれてるかな？」

From SARA

「メイクやヘアの研究をするのが趣味な私。この春はもっと美意識を高めたくて、美容大国・韓国へ弾丸旅行に♡ せっかくなら現地の女のコっぽく、韓国でトレンドの森ガール＆プレッピーコーデで、とことん楽しむぞ！」