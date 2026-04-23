【やんさら姉妹】韓国旅におすすめ♡ 美意識が上がる「Kガール風リンクコーデ」4選
【やんさら姉妹】韓国旅におすすめ♡ 美意識が上がる「Kガール風リンクコーデ」4選
寒さもすっかりやわらいで、外へ出るのが楽しみになってきた！そこで今回は、Rayの大の仲よしコンビ・金川紗耶＆本田紗来とともに、韓国旅がもっと楽しくなる「Kガール風」リンクコーデを4つご紹介します。大好きなあのコを誘って、とびきりのおしゃれを楽しんで♡
美意識上げちゃう♡ Kガール風で1泊2日の韓国旅へ。
From SAYA
「もうすでに完ペキなのに、『もっとキレイになりたいー！』なんて紗来が言うから、私も大好きな韓国へゴー。お姉さんっぽく見えるように、ジャケットやレイヤードでこなれ感をアピール。紗来の隣が似あう私になれてるかな？」
From SARA
「メイクやヘアの研究をするのが趣味な私。この春はもっと美意識を高めたくて、美容大国・韓国へ弾丸旅行に♡ せっかくなら現地の女のコっぽく、韓国でトレンドの森ガール＆プレッピーコーデで、とことん楽しむぞ！」
Cordinate 旅がもーーーっと楽しくなるリンクコーデ♡
【上段・右】SAYA's Coordinate
クセワンピとデニムで個性的なしゃれみをアピ。
【上段・左】SARA's Coordinate
ブラウンを効かせたNEO森ガールがおかわ♡
【下段・右】SAYA's Coordinate
キレイめなジャケットに超ミニがしゃれ度高め。
【下段・左】SARA's Coordinate
スエットボトムの重ね着がカチッとシャツのハズシに。
撮影／女鹿成二 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI・金川分）、Mien（Lila・本田分）モデル／金川紗耶、本田紗来（ともに本誌専属）
金川紗耶
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来
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