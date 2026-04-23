【やんさら姉妹】韓国旅におすすめ♡ 美意識が上がる「Kガール風リンクコーデ」4選

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寒さもすっかりやわらいで、外へ出るのが楽しみになってきた！そこで今回は、Rayの大の仲よしコンビ・金川紗耶＆本田紗来とともに、韓国旅がもっと楽しくなる「Kガール風」リンクコーデを4つご紹介します。大好きなあのコを誘って、とびきりのおしゃれを楽しんで♡

美意識上げちゃう♡ Kガール風で1泊2日の韓国旅へ。

From SAYA

「もうすでに完ペキなのに、『もっとキレイになりたいー！』なんて紗来が言うから、私も大好きな韓国へゴー。お姉さんっぽく見えるように、ジャケットやレイヤードでこなれ感をアピール。紗来の隣が似あう私になれてるかな？」

From SARA

「メイクやヘアの研究をするのが趣味な私。この春はもっと美意識を高めたくて、美容大国・韓国へ弾丸旅行に♡ せっかくなら現地の女のコっぽく、韓国でトレンドの森ガール＆プレッピーコーデで、とことん楽しむぞ！」

Cordinate 旅がもーーーっと楽しくなるリンクコーデ♡

【上段・右】SAYA's Coordinate

クセワンピとデニムで個性的なしゃれみをアピ。

【上段・左】SARA's Coordinate

ブラウンを効かせたNEO森ガールがおかわ♡

【下段・右】SAYA's Coordinate

キレイめなジャケットに超ミニがしゃれ度高め。

【下段・左】SARA's Coordinate

スエットボトムの重ね着がカチッとシャツのハズシに。

【〈上段・右〉金川紗耶のコーデ】アシンメトリーワンピース 11,000円／TINA:JOJUN トップス 990円／GU デニムパンツ 9,900円／PELLICULE バッグ 12,844円／mucu and ebony（HANA SHOWROOM）スニーカー 15,950円／プーマ レースチョーカー／スタイリスト私物【〈上段・左〉本田紗来のコーデ】トップス 8,800円／PELLICULE キャミソール 4,730円／MINJIENA（HANA SHOWROOM）スカート 5,500円／Comyu ベルト 4,400円／jouetie バッグ 2,990円／GU スニーカー 15,950円／プーマ ソックス／スタイリスト私物【〈下段・右〉金川紗耶のコーデ】テーラードジャケット 20,900円／COCO DEAL（ココ ディール）キャミソール 3,850円／TINA:JOJUN コーデュロイショートパンツ 3,959円、ボストンバッグ 3,299円／ともにWEGO バレエスニーカー 2,990円／GU その他／スタイリスト私物【〈下段・左〉本田紗来のコーデ】チェックシャツ 19,800円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）スエットパンツ 3,959円／PHILLY フリルスカパン 3,299円／Figments トートバッグ 22,660円／CHRISTINE PROJECT（HANA SHOWROOM）パンプス 10,900円／MANGO

撮影／女鹿成二 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI・金川分）、Mien（Lila・本田分）モデル／金川紗耶、本田紗来（ともに本誌専属）

金川紗耶

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来

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