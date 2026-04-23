元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。今季の成長を確信している教え子の名前を挙げた。

中日はここまで21試合で4勝17敗、借金13。17日からの甲子園での3連戦で阪神に全敗するなど、目下6連敗中とどん底に沈んでいる。その中で片岡氏が注目したのが8年目の根尾昂だ。甲子園で17日に森下、19日には佐藤に一発を浴びたが「根尾は森下と佐藤に打たれたけど、ランク的にはかなり上がっているよ。（去年までと）全然違う」と断言した。

「ボールがよく言う“ライン（が出る）”というのと、不利なカウントでポンと変化球でストライクが取れる。ある程度、リリースポイントが定まってきた」と力説。「おそらく本人も手応えを感じていると思う」とした。「ただ、結果的にコントロールミス。ホームランバッターに甘いところに投げたらひと振りでいかれる。でも、そこ（大事な場面）で投げるだけのところまで来た」と続けた。

大阪桐蔭では投打の二刀流として甲子園春夏連覇。18年ドラフト1位で野手として鳴り物入りで中日に入団したが、思うような結果を出せず。今季は中継ぎに専念し、8日のDeNA戦では開幕から5試合連続無失点を記録し、待望のプロ初勝利も飾っていた。