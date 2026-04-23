キャシードールの新作リップグロス登場♡月光ラメで叶えるうるツヤ唇

タイコスメブランドとして人気を集めるCathy Dollから、まるでジュエリーのような輝きを放つ新作「ムーンリットリップグロス」が登場。月光ラメのきらめきと、うるおいケアを同時に叶える新感覚のリップアイテムは、日常メイクをワンランクアップさせてくれる注目の存在です。気分やシーンに合わせて楽しめるカラー展開で、自分らしいツヤ唇を見つけてみませんか♡

月光ラメで魅せる輝きリップ

「Cathy Doll ムーンリットリップグロス」は、全5色展開（01 RICH：シルバー、02 WEALTHY：ゴールド、03 MERCY：ピンク、05 HEALTHY：ピーチ、07 ACHIEVEMENT：レッド）、価格は1,540円（税込）。

それぞれ異なるラメを贅沢に配合し、透明感のあるツヤと立体感を演出。シルバーはピュアで洗練された印象に、ゴールドは上品でリッチな輝き、ピンクはフェミニンな可愛らしさをプラス。

さらにピーチはナチュラルな血色感、レッドは華やかで印象的な仕上がりに導きます。唇本来の色を活かしながら輝きを重ねることで、ナチュラルにも華やかにも仕上がるのが魅力です。

ナチュラグラッセのベースメイク新作♡透明感続く夏肌アイテム登場

うるおい続くケア発想処方

独自の「オイルインリップグロステクノロジー」により、グロスの中に保湿オイルを閉じ込め、唇をしっかりコーティング。

リップパックのようなうるおい感をキープしながら、ベタつきにくい軽やかな使用感を実現しています。

さらに、マカデミア種子油・ホホバ種子油などの天然由来オイルに加え、ヒアルロン酸NaやビタミンB5、ビタミンEなどの保湿成分を配合。

乾燥による縦ジワを目立ちにくくし、なめらかで健やかな唇へと導きます。

リップベースとしても、手持ちのリップに重ねるトップコートとしても使える万能アイテムです。

先行発売＆キャンペーン情報

本アイテムは2026年5月13日（水）12時より楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）でWEB先行発売。その後、5月中旬より全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）にて順次発売されます。

さらに、先行発売を記念して先着30名限定の半額モニターキャンペーンも実施。期間は2026年5月13日（水）12:00～5月20日（水）11:59までとなっています。

輝きとケアを両立する新定番

ラメのきらめきと濃密なうるおいを同時に叶える「ムーンリットリップグロス」は、デイリーにも特別な日にも活躍する優秀アイテム。

軽やかなつけ心地でありながら、しっかりと唇をケアできるのも嬉しいポイントです。

気分に合わせてカラーを選び、自分らしいツヤ感を楽しんでみてください♪この春夏、メイクの主役になること間違いなしの一本です。