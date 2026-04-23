「広島０−２ヤクルト」（２３日、マツダスタジアム）

広島が２戦連続今季３度目の完封負けで２連敗となった。借金は今季ワーストの「６」に膨らんだ。

この日を含めて直近６試合はすべて２得点以下で、直近４試合で零敗が３度。この３連戦で広島は２１日の第１戦は２−１で勝利したが、その後は２戦連続で零敗。第１戦の四回に２得点した後は、２２イニング連続無得点となった。

先発・岡本は５回５安打２失点で黒星を喫した。自身初となるマツダでの先発登板で序盤は好投していたが、五回２死から長岡に四球を与えると、次打者・サンタナに直球を捉えられて右中間席へ先制の２ランを被弾。中５日でのマウンドで悔しい結果となった。

１２球団ワーストのチーム打率と得点数の打線は、この日も苦しい戦い。相手先発・高梨から四回に２死満塁の好機をつくるも持丸が投ゴロに打ち取られた。六回も２死一、二塁から持丸が空振り三振に倒れて得点を挙げることができなかった。

試合前の時点でチーム打率は・２０２。規定打席到達者の中でのチームトップの打率を残しているのは、打率・１９４の佐々木で貧打は深刻な状況となっている。

２５日からは敵地・甲子園で阪神との２連戦が控えている。