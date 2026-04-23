21:30　
カナダ鉱工業製品価格（3月）
予想　1.9%　前回　0.4%（鉱工業製品価格・前月比)　
予想　9.4%　前回　0.6%（原材料価格指数・前月比)

米新規失業保険申請件数（04/12 - 04/18）
予想　21.1万件　前回　20.7万件

米失業保険継続受給者数（04/05 - 04/11）
予想　182.1万件　前回　181.8万件

22:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）
予想　52.5　前回　52.3（製造業PMI・速報値)　
予想　50.2　前回　49.8（非製造業PMI・速報値)
予想　50.4　前回　50.3（コンポジットPMI・速報値)

24日
0:00　
ナーゲル独連銀総裁、中央銀行の独立性について講演

2:00　
米5年インフレ連動債（TIPS）入札（260億ドル）

EU非公式首脳会議
ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）

米主要企業決算
インテル、アメリカン航空、ブラックストーン、アメリカンエキスプレス

※予定は変更されることがあります。