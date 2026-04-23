ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ鉱工業製品価格（3月）
予想 1.9% 前回 0.4%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 9.4% 前回 0.6%（原材料価格指数・前月比)
米新規失業保険申請件数（04/12 - 04/18）
予想 21.1万件 前回 20.7万件
米失業保険継続受給者数（04/05 - 04/11）
予想 182.1万件 前回 181.8万件
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）
予想 52.5 前回 52.3（製造業PMI・速報値)
予想 50.2 前回 49.8（非製造業PMI・速報値)
予想 50.4 前回 50.3（コンポジットPMI・速報値)
24日
0:00
ナーゲル独連銀総裁、中央銀行の独立性について講演
2:00
米5年インフレ連動債（TIPS）入札（260億ドル）
EU非公式首脳会議
ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）
米主要企業決算
インテル、アメリカン航空、ブラックストーン、アメリカンエキスプレス
※予定は変更されることがあります。
カナダ鉱工業製品価格（3月）
予想 1.9% 前回 0.4%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 9.4% 前回 0.6%（原材料価格指数・前月比)
米新規失業保険申請件数（04/12 - 04/18）
予想 21.1万件 前回 20.7万件
米失業保険継続受給者数（04/05 - 04/11）
予想 182.1万件 前回 181.8万件
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）
予想 52.5 前回 52.3（製造業PMI・速報値)
予想 50.2 前回 49.8（非製造業PMI・速報値)
予想 50.4 前回 50.3（コンポジットPMI・速報値)
24日
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ナーゲル独連銀総裁、中央銀行の独立性について講演
2:00
米5年インフレ連動債（TIPS）入札（260億ドル）
EU非公式首脳会議
ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）
米主要企業決算
インテル、アメリカン航空、ブラックストーン、アメリカンエキスプレス
※予定は変更されることがあります。