ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

カナダ鉱工業製品価格（3月）

予想 1.9% 前回 0.4%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 9.4% 前回 0.6%（原材料価格指数・前月比)



米新規失業保険申請件数（04/12 - 04/18）

予想 21.1万件 前回 20.7万件



米失業保険継続受給者数（04/05 - 04/11）

予想 182.1万件 前回 181.8万件



22:45

米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）

予想 52.5 前回 52.3（製造業PMI・速報値)

予想 50.2 前回 49.8（非製造業PMI・速報値)

予想 50.4 前回 50.3（コンポジットPMI・速報値)



24日

0:00

ナーゲル独連銀総裁、中央銀行の独立性について講演



2:00

米5年インフレ連動債（TIPS）入札（260億ドル）



EU非公式首脳会議

ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）



米主要企業決算

インテル、アメリカン航空、ブラックストーン、アメリカンエキスプレス



※予定は変更されることがあります。

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