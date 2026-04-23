イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」の海軍は２３日、ホルムズ海峡周辺で船舶を拿捕（だほ）した際に撮影したとする映像を公開した。

米軍がイラン関係の船舶を対象に海上封鎖を実施したのに対し、ホルムズ海峡封鎖の支配権を掌握していることを示す狙いとみられる。

革命防衛隊は２２日、無許可でホルムズ海峡からペルシャ湾外に出ようとした貨物船２隻を拿捕したと発表し、１隻はイスラエルに関係していると説明した。

映像では、革命防衛隊が拿捕を発表した２隻の船名が確認できる。１隻に小型ボートを横付けした後、隊員とみられる覆面姿の兵士が、銃を背負って縄ばしごで船内に押し入る様子が映し出されている。

映像はすごみのある音楽で演出されている。先に船に乗り込んだとみられる撮影者が隊員らを正面からとらえ、乗組員の姿も見えないなど不自然な点もある。

トランプ米大統領が２１日、イランとの停戦延長を表明した後も、イランは合意を発表していない。イランは海上封鎖を「戦争行為で停戦違反」（アッバス・アラグチ外相）と主張し、封鎖が解除されない限り協議に応じないとしてきた。

一方、米国は１９日、オマーン湾で海上封鎖を突破しようとしたイランの貨物船を拿捕した。革命防衛隊は報復を予告しており、拿捕した２隻の映像を公開することで海上封鎖への対抗姿勢を明確にした形だ。（国際部 吉形祐司）