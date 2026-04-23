w.o.d.が、8月30日の金沢EIGHT HALL公演を皮切りに全国8カ所を巡る『w.o.d. “2026 ONE MAN TOUR”』を開催する。

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同公演では、新曲「NON-FICTION」がTVアニメ『勇者のクズ』第2クールエンディングテーマに起用されたほか、『VIVA LA ROCK 2026』『京都大作戦2026』、『FUJI ROCK FESTIVAL 2026』をはじめとする大型フェスへの出演を経て飛躍した彼らの最新の姿を目撃できるという。

また、FCプラットフォーム『Bitfan』にてw.o.d. Official FanClub『SUNNY GARAGE』の開設が発表された。同ファンクラブでは、オリジナル動画／写真、音声コンテンツといった会員限定コンテンツが多数用意される。加えて早期入会者限定のグッズも用意されている。

なおワンマンツアーのチケット最速申し込みは、ファンクラブ会員限定で5月10日まで受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）