【NISA投信グランプリ2026・新興国株部門】最優秀賞は南米の小国まで世界中にくまなく投資する「ピクテ新興国インカム株式ファンド（1年決算型）」！

第4回となる「ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ2026」では、新NISAで買える好成績のアクティブ投資信託を表彰。「1.どれだけ上がったか（上昇力）、2.どんな時も下がらない（下がりにくさ）、3.ずっと優等生（成績の安定度）」の3つの基準による、完全な実力主義で評価。「個人投資家にとって本当にいい投資信託」にこだわっているのが特徴だ。全7部門のうち、「新興国株部門」の受賞投資信託5本を紹介する。

『ダイヤモンドZAi』2026年6月号の「ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ2026」を基に再編集。成績などは2025年12月末時点。信託報酬、組入上位銘柄は2026年2月末時点。販売会社の情報は2026年2月の月報ベース、最新の取扱情報は各社に確認を。新興国株部門の比較指数はMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円換算ベース）。新興国株部門（インド株）の比較指数はSENSEX（配当込、円換算ベース）。

新興国株は伝統的に高配当株が有利な傾向！

高い配当利回りがクッションとなり下がりづらい点も魅力

新興国株部門では、複数の新興国に投資するタイプと、インドだけに投資するものに分けて表彰。

複数の新興国に投資する投信は4本が受賞し、うち3本は高配当株型だった。新興国株は、伝統的に高配当株が有利な傾向がある。高い配当利回りがクッションとなり下がりづらい点も魅力だ。

2025年から、新興国株にマネーが流入している。投資先の一つとして押さえておきたい。

高配当株に投資し4回連続受賞！

「ピクテ新興国インカム株式ファンド（1年決算型）」

4回連続

＜販売会社＞SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、楽天証券、SMBC日興証券、大和証券、野村證券、三菱UFJ銀行、その他

◆新興国株型の投資信託の中で抜群の安定感を誇る！

◎どんな投信？

新興国の高配当株に投資。MSCI新興国株価指数の平均配当利回りが約2％であるのに対し、投資先の予想配当の平均利回りは3.9％（2026年2月末時点）。市場平均の約2倍の水準が目標だ。

ただし単に利回りが高いだけだと、株価が割安なまま上がらない“バリュートラップ”にかかりやすい。安定した利益成長、財務の健全性、株主還元の姿勢などを見て、配当を出し続けられる優良企業を厳選している。過去に無配や減配があった企業は、定量的なペナルティを科しており、投資対象として優先度が下がる。

そして最大の特徴は、投資対象国の幅広さだ。スイスを拠点とするピクテのネットワークを生かして、対象は24カ国にも及ぶ。南米のアルゼンチン、ペルーや、中央アジアのカザフスタン、ウズベキスタンなど、新興国株指数には含まれない、「フロンティア」の小国まで網羅している。

分散投資を重視し、特定の国や銘柄に偏りすぎないよう1銘柄あたりの比率は5％以下に抑えている。

◎評価のポイント

最優秀賞だけあって、3つの評価軸のすべてで高得点をマークした。

（1）の上昇力は3年と5年が新興国株部門で5位の成績。5年の上昇率は、新興国株指数を31ポイントも上回った。

また、配当利回りの高さを重視した運用が奏功し、（2）の下がりにくさもピカイチ。最大下落率はマイナス6％とひとケタ台にとどまる。新興国株投資は、値動きの大きさを不安に思う人が多いだけに、この下落耐性は心強い。

そして、（3）の成績の安定度は100点満点だった。2021〜2025年のいずれの年も順位が高い。長期にわたり好成績を維持しており、時期を選ばずに持ち続けることができる。

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