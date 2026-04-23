【NISA投信グランプリ2026・新興国株部門】最優秀賞は南米の小国まで世界中にくまなく投資する「ピクテ新興国インカム株式ファンド（1年決算型）」！
第4回となる「ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ2026」では、新NISAで買える好成績のアクティブ投資信託を表彰。「1.どれだけ上がったか（上昇力）、2.どんな時も下がらない（下がりにくさ）、3.ずっと優等生（成績の安定度）」の3つの基準による、完全な実力主義で評価。「個人投資家にとって本当にいい投資信託」にこだわっているのが特徴だ。全7部門のうち、「新興国株部門」の受賞投資信託5本を紹介する。
新興国株は伝統的に高配当株が有利な傾向！
高い配当利回りがクッションとなり下がりづらい点も魅力
新興国株部門では、複数の新興国に投資するタイプと、インドだけに投資するものに分けて表彰。
複数の新興国に投資する投信は4本が受賞し、うち3本は高配当株型だった。新興国株は、伝統的に高配当株が有利な傾向がある。高い配当利回りがクッションとなり下がりづらい点も魅力だ。
2025年から、新興国株にマネーが流入している。投資先の一つとして押さえておきたい。
高配当株に投資し4回連続受賞！
「ピクテ新興国インカム株式ファンド（1年決算型）」
◆新興国株型の投資信託の中で抜群の安定感を誇る！
◎どんな投信？
新興国の高配当株に投資。MSCI新興国株価指数の平均配当利回りが約2％であるのに対し、投資先の予想配当の平均利回りは3.9％（2026年2月末時点）。市場平均の約2倍の水準が目標だ。
ただし単に利回りが高いだけだと、株価が割安なまま上がらない“バリュートラップ”にかかりやすい。安定した利益成長、財務の健全性、株主還元の姿勢などを見て、配当を出し続けられる優良企業を厳選している。過去に無配や減配があった企業は、定量的なペナルティを科しており、投資対象として優先度が下がる。
そして最大の特徴は、投資対象国の幅広さだ。スイスを拠点とするピクテのネットワークを生かして、対象は24カ国にも及ぶ。南米のアルゼンチン、ペルーや、中央アジアのカザフスタン、ウズベキスタンなど、新興国株指数には含まれない、「フロンティア」の小国まで網羅している。
分散投資を重視し、特定の国や銘柄に偏りすぎないよう1銘柄あたりの比率は5％以下に抑えている。
◎評価のポイント
最優秀賞だけあって、3つの評価軸のすべてで高得点をマークした。
（1）の上昇力は3年と5年が新興国株部門で5位の成績。5年の上昇率は、新興国株指数を31ポイントも上回った。
また、配当利回りの高さを重視した運用が奏功し、（2）の下がりにくさもピカイチ。最大下落率はマイナス6％とひとケタ台にとどまる。新興国株投資は、値動きの大きさを不安に思う人が多いだけに、この下落耐性は心強い。
そして、（3）の成績の安定度は100点満点だった。2021〜2025年のいずれの年も順位が高い。長期にわたり好成績を維持しており、時期を選ばずに持ち続けることができる。