【NISA投信グランプリ2026・フレッシャー賞】日本株型では「マネックス・アクティビスト・ファンド［愛称：日本の未来］」が受賞！

第4回となる「ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ2026」では、新NISAで買える好成績のアクティブ投資信託を表彰。「1.どれだけ上がったか（上昇力）、2.どんな時も下がらない（下がりにくさ）、3.ずっと優等生（成績の安定度）」の3つの基準による、完全な実力主義で評価。「個人投資家にとって本当にいい投資信託」にこだわっているのが特徴だ。全7部門のうち、「フレッシャー賞」の受賞投資信託2本を紹介する。

『ダイヤモンドZAi』2026年6月号の「ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ2026」を基に再編集。成績などは2025年12月末時点。信託報酬、組入上位銘柄は2026年2月末時点。販売会社の情報は2026年2月の月報ベース、最新の取扱情報は各社に確認を。日本株総合部門の比較指数はTOPIX（配当込）。世界株部門の比較指数はMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込、円換算ベース）。

運用歴が5年未満でも3年の成績で評価

ユニークな運用戦略の投資信託2本が受賞！

ZAiのNISA投信グランプリは、5年の運用実績*で選定している。しかし実績がそれに満たなくても、注目に値する投信がある。そこで、条件3年で好成績の投信2本を「フレッシャー賞」として表彰。

日本株総合部門で受賞したのは日本の未来。投信自身が「アクティビスト」（物言う株主）として、投資先の企業に改革を促すのが特徴。東証のプレッシャーもあって企業の改革機運は高まっており、追い風が続きそうだ。

世界株部門で受賞のネクスト・ジェネレーションは、3年の上昇率が指数の2倍近くという好成績。運用戦略は一般的な世界株型投信と一線を画しており、今後も注目の一本だ。

*最大下落率の算出にあたり5年前時点で1年の運用実績が必要なため、実質的には6年。

自らが“物言う株主”として投資！

「マネックス・アクティビスト・ファンド［愛称：日本の未来］」

＜販売会社＞SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、楽天証券、SMBC日興証券、その他

◆直近3年では成績マイナスなし！

潜在的な企業価値に対して株価が割安な企業に投資する。投資先の企業との対話を重視することが特徴で、積極的に提案や提言を行い企業価値の向上を図る。つまりこの投信自体が「アクティビスト」（物言う株主）となり、事業構造の変革や資本効率の改善などを促す。1年・3年で日本株総合部門の上位20％に入る好成績。2023年はやや苦戦したが、（2）下がりにくさも優秀だ。

次世代のリーダー企業を発掘！

「WCM 世界成長株厳選ファンド（資産成長型）［愛称：ネクスト・ジェネレーション］」

＜販売会社＞SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、楽天証券、moomoo証券、その他

◆値動きは大きめだが上昇はバツグン！

成長株への投資に強みを持つ米WCM社が運用を行う。銘柄選定では参入障壁と企業文化を重視。次世代のリーダーとなることが期待できる企業を狙い、新興の銘柄にも投資する。地域別では米国、欧州が各4割弱。業種は機械や素材関連が多く、ハイテク株の比率は小さい。「オルカン」とは全く違う投資戦略で、1年・3年とも世界株の指数を大きく上回る成績を達成している。

ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ2026

［2026年］受賞投資信託28本一覧

▼日本株総合部門

▼日本中小型株部門

▼米国株部門

▼世界株部門

▼新興国株部門

▼リート部門

▼フレッシャー賞

▼もっとがんばりま賞

▼（番外編）インデックス型「最安ランキング」

▼当グランプリの「選定基準」はこちら⇒https://diamond.jp/articles/-/388103

本記事は、ダイヤモンドZAi6月号の内容紹介を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で運営しているものではありません。投資は自己責任において行ってください。