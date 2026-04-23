左からLito X1、Lito 1

DJI JAPAN株式会社は、新しいカメラドローン「DJI Lito」シリーズをを4月23日（木）に発売した。空撮にチャレンジしたい人向けのエントリーモデル。

イメージセンサーの違いで「Lito X1」と「Lito 1」の2モデルを用意。前者が1/1.3型、後者が1/2型のCMOSセンサーを搭載する。

1型センサーの「DJI Mini」シリーズよりは廉価で求めやすく、1/2型センサーの「DJI Neo 2」「DJI Neo」よりは本格的な空撮を指向するユーザーに向けた製品になる。

いずれも重量は〓g。日本では機体登録が必要となる。

Lito X1

1/1.3型CMOSセンサーを搭載するシリーズのプレミアムモデル。有効画素数は4,800万。最大14ストップのダイナミックレンジを確保し、10bit D-Log M対応のHDR動画撮影が可能になっている。

レンズの開放F値はF1.7。

「Lito 1」にはない前向きLiDARを装備。高精度な障害物検知が可能という。42GBの内部ストレージも「Lito X1」のみの仕様になる。

イメージセンサー：1/1.3インチCMOS、有効4,800万画素 レンズ：焦点距離（35mm判換算）24mm、開放絞りF1.7、最短撮影距離1m 最高感度：ISO 3200（D-Log M)）、ISO 6400（写真・1,200万画素） 最大静止画サイズ：8,064×6,048 動画解像度：4K24/30/60/100fpsなど 最大動画ビットレート：130Mbps 最大水平速度：8m/秒（スポーツモード）、12m/秒（ノーマルモード、トラッキングモード） 最大飛行時間：36分 最大航続距離：21km 最大風圧抵抗：10.7m/秒 内部ストレージ：42GB 検知タイプ：全方向モノキュラービジョンシステム（前向きLiDARと機体底部の赤外線センサーを補助的に搭載） 外形寸法：144×94×62mm（折りたたみ時）、183×251×79mm（展開時）※共にプロペラなし 離陸重量：約249g（標準）、約340g（最大）

※各飛行性能はDJI Lito X1 インテリジェント フライトバッテリー使用時

Lito 1

有効4,800万画素の1/2型CMOSセンサーを搭載。前向きLiDARはないものの、全方向のビジョンシステムにより障害物検知を有しているという。

最大10.7m/秒の耐風性能や、アクティブトラック機能による被写体トラッキングなどは「Lito X1」と同等。

イメージセンサー：1/2インチCMOS、有効4,800万画素 レンズ：焦点距離（35mm判換算）26.2mm、開放絞りF1.8、最短撮影距離4m 最高感度：ISO 12800（動画、写真1,200万画素） 最大静止画サイズ：8,000×6,000 動画解像度：4K24/30/60/100fpsなど 最大動画ビットレート：130Mbps 最大水平速度：18m/秒（スポーツモード）、12m/秒（ノーマルモード、トラッキングモード） 最大飛行時間：36分 最大航続距離：20km 最大風圧抵抗：10.7m/秒 内部ストレージ：- 検知タイプ：全方向モノキュラービジョンシステム（機体底部に赤外線センサーを補助的に搭載） 外形寸法：144×94×62mm（折りたたみ時）、183×251×79mm（展開時）※共にプロペラなし 離陸重量：約249g（標準）、約340g（最大）

※各飛行性能はDJI Lito 1 インテリジェント フライトバッテリー使用時

価格

DJI Lito X1

DJI Lito 1

DJI Lito X1：54,450円 DJI Lito X1 Fly Moreコンボ（DJI RC 2）：95,700円 DJI Lito X1 Fly Moreコンボ Plus（DJI RC 2）：108,900円DJI Lito 1：47,520円 DJI Lito 1 Fly Moreコンボ（DJI RC-N3）：69,300円