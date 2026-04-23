Insta360は4月23日（木）、スマートフォン用ジンバル「Flow 2」および「Flow 2 Pro」の大型アップデートを発表した。AndroidおよびiOSデバイスとの互換性の向上などが盛り込まれている。

今回のアップデートでは、Android端末におけるレンズアクセスの制限を解消した。Samsung、Google Pixel、vivo、OPPOなど、各ブランドのフラッグシップ機種において、Insta360アプリから超広角や望遠といったネイティブレンズへのアクセスが可能になり、スマートフォン本来のカメラ性能を活かしたフル解像度での出力に対応する。

また、球面パノラマ撮影機能が「360 Panorama 2.0」へと進化。生成速度が従来比で50％高速化され、20秒でシームレスな360°パノラマを生成できる。撮影後は任意のアングルを通常写真として切り出せるほか、TikTokやInstagramで共有可能な形式での出力も行えるという。

iPhone向けには、フロントとリアのカメラで同時撮影し、1度の撮影で3つの独立したクリップを生成する「デュアルビューモード」を搭載した。さらに、Apple Watchからのリモート操作にも対応し、手元で録画の開始・停止、モード切替、Digital Crownによるズーム操作が可能になった。

このほか、AIトラッカーの強化により、ビデオ通話やライブ配信アプリなどサードパーティ製アプリ上でも被写体追跡が可能になった。加えて、複数人をリアルタイムで追従する「複数人トラッキング」や、最大15倍ズームに対応した「アクティブズームトラッキング」などの機能が追加されている。