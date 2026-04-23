プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成（39）が、結婚記念日に公開した家族ショットが反響を呼んでいる。

【映像】織田信成と美人妻・6歳長女の“顔出し”ショット

2010年に中学校の同級生だった茉由と結婚し、男の子3人・女の子1人の4人の子どもがいる織田。Instagramでは、子どもたちとプールで遊んでいる家族旅行の様子や、ユニバーサルスタジオジャパンを楽しむ夫婦ショットなど、家族との日常を発信してきた。

2026年3月16日の投稿では、長女の卒園式に出席した時の親子ショットを披露。「娘さんお父さんそっくりですね。どこか品があって可愛い」「パパにそっくり。おめでとうございます」などのコメントが寄せられ、話題となっていた。

美人妻と密着する幸せあふれる夫婦ショットに反響

4月22日には、16回目の結婚記念日を迎えたことを報告。「ラジオ生放送中に『きょうは良い夫婦の日（4/22）』と聞いて『えっきょう結婚記念日やん！』となった馬鹿者。ラジオ終わってからは練習に行くつもりやったけど急きょお花とケーキを買って帰宅。何とか許してもらえました。あっという間の16年。いつもありがとう」とコメントし、夫婦ショットや子どもが写る家族写真を公開。

この投稿には「相変わらず可愛らしいご夫婦」「幸せそうで見ているこちらもhappy」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）