【「shapez 2」1.0正式版】 4月23日 リリース 価格：2,800円

Gamirror Gamesは、PC用工場自動化シミュレーションゲーム「shapez 2」について、Steamでの早期アクセスを終了し1.0正式版をリリースした。価格は2,800円。

本作は、シンプルな操作性と奥深いゲーム性を兼ね備えた工場建設ゲーム。ドイツのインディーデベロッパー、tobspr Gamesが開発を手掛けている。早期アクセス期間中には累計70万本以上を販売しており、Steamユーザーレビューでも好評率97%を記録。「圧倒的に好評」の評価を獲得している。

本作では、プレーヤーは幾何学図形を切断・結合・回転・着色しながら加工し、効率的な物流システムを構築。やがてそれらは、巨大な自動化産業ネットワークへと発展していく。

【『shapez 2』1.0正式版ローンチトレーラー】

正式リリースを記念して、2週間限定で20%オフのセールを実施。前作を所有しているプレーヤーには追加で10%の割引が適用される。

1.0正式版について

今回リリースされた1.0正式版では、多数の大型アップデートと改良が実施されている。中でも大きな注目要素となるのが、新たに追加された「製造モード」。このモードでは、より高度なレイアウト設計や資源チェーン、取引ステーションを活用し、大規模かつ永続的な工場の構築が可能となる。取引ステーションでは、特定のレシピを完成させることで図形を変換できる。

また、取引ステーションはクラシックモードにも導入されており、「ボルテックス（渦）」という中核目標を維持しつつ、すべての難易度で新たなマイルストーン、図形タイプ、チャレンジ要素が追加されている。

他にも、以下のような様々なアップデートが実装されている。

【主なアップデート内容】

・新たな実績システムを追加し、多様なプレイスタイルを促進

・ダークモードを実装

・ビジュアル表現を全面刷新

・ストーリー要素を追加し、操作員ライセンスとともに世界観をより深く楽しめるように改善

・「ボルテックス・グループ勲章」を追加し、各モードやシナリオに公式チャレンジ目標を設定

・ナレッジパネルに検索機能と動画コンテンツを追加し、複雑な仕組みの理解をサポート

・配線システムを拡張し、新施設（大型ディスプレイ、仮想反時計回り回転装置など）を追加

・スパイラル型のワールド生成を追加

・新たに5曲のオリジナルサウンドトラックを収録

・大規模工場におけるパフォーマンスを大幅に改善

・Steamワークショップに完全対応し、Modの制作・共有・利用が可能に

1.0版の詳細についてはSteamコミュニティのアップデート情報で確認できるほか、公式コミュニティでも最新情報が公開されている。

(C)Copyright tobspr Games, published by Gamirror Games