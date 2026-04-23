工場自動化シミュレーション「shapez 2」1.0正式版がSteamにて本日リリース2週間限定で20%オフのセールを実施
Gamirror Gamesは、PC用工場自動化シミュレーションゲーム「shapez 2」について、Steamでの早期アクセスを終了し1.0正式版をリリースした。価格は2,800円。
本作は、シンプルな操作性と奥深いゲーム性を兼ね備えた工場建設ゲーム。ドイツのインディーデベロッパー、tobspr Gamesが開発を手掛けている。早期アクセス期間中には累計70万本以上を販売しており、Steamユーザーレビューでも好評率97%を記録。「圧倒的に好評」の評価を獲得している。
本作では、プレーヤーは幾何学図形を切断・結合・回転・着色しながら加工し、効率的な物流システムを構築。やがてそれらは、巨大な自動化産業ネットワークへと発展していく。【『shapez 2』1.0正式版ローンチトレーラー】
正式リリースを記念して、2週間限定で20%オフのセールを実施。前作を所有しているプレーヤーには追加で10%の割引が適用される。
1.0正式版について
今回リリースされた1.0正式版では、多数の大型アップデートと改良が実施されている。中でも大きな注目要素となるのが、新たに追加された「製造モード」。このモードでは、より高度なレイアウト設計や資源チェーン、取引ステーションを活用し、大規模かつ永続的な工場の構築が可能となる。取引ステーションでは、特定のレシピを完成させることで図形を変換できる。
また、取引ステーションはクラシックモードにも導入されており、「ボルテックス（渦）」という中核目標を維持しつつ、すべての難易度で新たなマイルストーン、図形タイプ、チャレンジ要素が追加されている。
他にも、以下のような様々なアップデートが実装されている。
【主なアップデート内容】
・新たな実績システムを追加し、多様なプレイスタイルを促進
・ダークモードを実装
・ビジュアル表現を全面刷新
・ストーリー要素を追加し、操作員ライセンスとともに世界観をより深く楽しめるように改善
・「ボルテックス・グループ勲章」を追加し、各モードやシナリオに公式チャレンジ目標を設定
・ナレッジパネルに検索機能と動画コンテンツを追加し、複雑な仕組みの理解をサポート
・配線システムを拡張し、新施設（大型ディスプレイ、仮想反時計回り回転装置など）を追加
・スパイラル型のワールド生成を追加
・新たに5曲のオリジナルサウンドトラックを収録
・大規模工場におけるパフォーマンスを大幅に改善
・Steamワークショップに完全対応し、Modの制作・共有・利用が可能に
1.0版の詳細についてはSteamコミュニティのアップデート情報で確認できるほか、公式コミュニティでも最新情報が公開されている。
(C)Copyright tobspr Games, published by Gamirror Games