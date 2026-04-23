敵地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地ジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。6回91球を投げて5安打無失点、7奪三振の快投で、防御率をナ・リーグトップの0.38とした。異次元の投球を地元メディアも口々に称賛している。

大谷は初回先頭のアダメスを98.9マイル（約159キロ）のストレートで見逃し三振に。続くアラエスらに安打を許し、2死一、二塁としたが、シュミットをスイーパーで空振り三振にとり、ピンチを脱した。2回以降も100マイル（約161キロ）の速球を連発。6回2死から連打で、二、三塁のピンチを招くも再びシュミットをスイーパーで空振り三振に打ち取り、ガッツポーズした。

開幕から4試合に登板。24回を投げて失点はわずか2（自責点1）という驚異の投球が続く。この試合で規定投球回数に達すると、防御率はリーグ唯一の0点台で、トップに浮上。WHIP（0.75）でもカブス・今永翔太投手に次ぐリーグ2位の数字を残している。

この快投には現地メディアからも称賛の嵐だ。米専門メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マケイン記者は、自身のXで「ショウヘイ・オオタニは、もう別の惑星から来たような存在だ。地球が誕生して45億4000万年。野球が始まって200年以上。そして私たちは今、史上最高の選手が全盛期を迎えた姿でドジャースでプレーしているのを目撃できている。信じられない」と、独特の表現で褒めたたえた。

一方で米スポーツメディア「スポーティング・トリビューン」のフレド・セルバンテス記者は、「ショウヘイ・オオタニは6回無失点の好投のあと、闘志を剥き出しにした」と、ガッツポーズシーンを回顧。地元ラジオ局「ESPNロサンゼルス」にゲスト登場するブレイク・ハリス記者は、「この男はもう、本当に規格外だ（笑）」と笑うしかなかった。



（THE ANSWER編集部）