今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とっても可愛いポーズをとっていた猫ちゃん。その様子を目撃した投稿主さんは全力で撮影に臨んだそうです。投稿はThreadsにて、

7.6万回以上表示。いいね数は7000件を超えていました。

【写真：足でスマホを支えながら『大胆なポーズをしていた猫』を撮影…たまらなく可愛い瞬間】

すんごいの撮れた！

今回、Threadsに投稿したのは「めかもず」さん。

アップされたのは、猫ちゃんが後ろ足を大胆にパッカーンと開脚しているときの様子。とっても無防備でとっても可愛い状態だったみたいです。投稿主さんは、すかさず撮影体勢に移行。猫ちゃんのすんごい可愛いポーズを撮るために、すんごい格好で撮ったそうです。どうやら、足でスマホを支えつつ、片手で猫じゃらしを動かしながら、もう片方の手でシャッターを切ったとのこと。

その頑張りの結果、とっても可愛い写真の撮影に成功したそうです。すんごい頑張りましたね。

すんごい可愛い猫ちゃんの写真に狂喜乱舞する猫好きたち

投稿主さんが全力で撮影した、すんごい可愛い猫ちゃんの写真。投稿を見たThreadsユーザーたちからは、「これはすんごい！！このフォルムでこのアングルっ！！罪！！」「アンヨが！短いアンヨがかわいすぎる。それもパァァァって開いている」「主さんの愛、伝わりました」などの声が多く寄せられていました。コメントには歓喜している猫好きたちの声が多数。どうやら、今回のベストショットは多くの猫好きの趣向に刺さったみたいですね。

Threadsアカウント「めかもず」では、猫のめかぶちゃん、もずくちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。他の投稿も可愛い写真ばかりです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「めかもず」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。