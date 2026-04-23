猫が怖いと感じているときに見せるサイン4つ

猫の恐怖心は、全身の筋肉やパーツの動きに顕著に現れます。まずは、猫がピンチを感じたときに発信している代表的なボディランゲージを確認していきましょう。

猫が恐怖を感じると、全身を使ってその感情を表現します。

1.小さくなって隠れる

私たちが怖いときに肩をすくませるように、猫も頭部を下げて、できるだけ見た目が小さくなるような姿勢になります。

脇をぎゅっと縮めて、お腹を地面につけるように重心を低くし、移動するときも、その高さをキープするようにそろそろと移動します。

一方、何かに追われて逃げ場がなくなると、背中の毛を逆立て自分を大きく見せることで、威嚇して追い払おうと試みます。状況に応じて「隠れる」から「追い払う」に変化する点が特徴です。

2.耳をうしろ側に倒す

耳を真横に倒す、いわゆる「イカ耳」の状態は、まだ自分が置かれている状況に困惑や嫌がっているときに見られます。さらに一歩進んで「恐怖」まで感じると、耳を後ろ側に倒して頭部にペッタリとくっつけます。

これは、耳は薄くて傷つきやすいことから、露出を減らして攻撃された際にダメージを受けにくくするためです。

イカ耳は、ちょっと驚いたときなど日常的に見られることがありますが、耳を後ろに倒すときはかなり怖い思いをしているときです。

3.しっぽをぴったりと体に沿わせる

猫の感情はしっぽの動きにもよく表れますが、怖いと感じているときには、しっぽを体に沿わせるようにぴったりとくっつけます。

これは耳の動き同様に、骨や神経が通っている大切なしっぽを傷つけられないようにするための行為です。もし、しっぽまでプルプル震えているようなら、かなりパニックになっている証拠です。

また、恐怖が一転し、相手を追い払うために「威嚇」の体勢に入ると、しっぽの毛が逆立って、大きく膨らむこともあります。

4.黒目が大きくなる

猫の瞳は、昼間と夜間で大きさが変わりますが、感情によっても変化します。

恐怖を感じると、猫の中では逃げるか戦うかの選択肢を迫られます。すると、交感神経の働きによって瞳孔が瞬時に大きく開きます。恐怖の対象である敵の動きや逃げ道を正確に把握するために、さらに多くの光と目に見える情報を取り込もうとするためです。

恐怖の対象がなくなるか、自分が安全な場所に隠れて安心すると、大きく広がった瞳孔は徐々に戻ります。

怖がる猫へのNG行為と安心させるためのコツ

怖がっている猫を見ると、つい何かをしてあげたくなるのが飼い主の心理です。しかし、状況によっては、かえって猫をパニックにさせてしまったり、攻撃的な行動を取らせてしまったりすることがあります。

大きな声で何度も声をかける、隠れている場所で手を突っ込んで引きずり出す、無理に抱き上げるなどの行為は、絶対に避けたいNG行為です。また、隙間に逃げ込んだ猫を見つけた際に、捕まえようとジロジロ見すぎると、猫の不安を増加させてしまい、逆効果になることがあります。

通院などで、どうしても捕獲が必要な場合には、直接猫の目を見ずに、さりげなく視線を外しながらバスタオルなどをかぶせてから洗濯ネットを使って捕獲しましょう。猫が暴れて怪我をしたり、逃げ出したりするリスクを減らすことができます。

クレートを置いたうえで、中におやつを入れて、食べに入ってくれるのを待って捕獲するという方法も、猫を興奮させずにすむでしょう。

特に緊急性がないときには、基本的には干渉せず、猫が自分から出てくるまで静かな環境を用意しておくことが最善です。段ボール箱などの隠れ場所を複数用意したり、状況に応じて猫用フェロモン製剤を活用したりすることも有効です。

まとめ

外で暮らした経験のある猫やもともと繊細なタイプの猫は、人間が「そんなことで？」と思うことでもビクビク怖がるものです。とはいえ、猫の恐怖心は、野生時代から自分を守るために備わった大切な本能です。

猫が恐怖を感じているときは、そのサインを早めに察知して、無理に距離を詰めないことが大切。特に飼い主が怖がる猫を見て一緒にドキドキしてしまうと、それが猫に伝わってしまうこともあります。

まずは、落ち着いて見守る姿勢を保ちましょう。そして、猫が「ここは安全な場所だ」と再確認できるよう環境を整えてください。場合によっては、捕獲が必要なこともありますが、そのとき以外は、自分で出てくるまで猫のペースを尊重してあげるようにしましょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)