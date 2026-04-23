◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト2-0広島（23日、マツダスタジアム）

ヤクルトが広島に勝利。リーグ首位をキープし、貯金は「10」となりました。

ここまで15勝6敗と、昨季の最下位から一変して強さを見せつけるヤクルト。

試合は初回、古賀悠斗選手が相手のエラーにより出塁に成功します。さらにオスナ選手がヒットを放ち、2アウト1塁2塁で初回からチャンスを作ります。しかし後続がフライに倒れ、先制とはなりませんでした。

2回には、先頭の赤羽由紘選手・丸山和郁選手が連打で出塁に成功。2アウト2塁3塁となりますが、ここでも得点につながりません。先発の高梨裕稔投手は3回まで得点圏にランナーを許さず、危なげないピッチングで試合を作ります。

両チーム無得点で迎えた5回、長岡秀樹選手が四球を選び出塁。さらにサンタナ選手が2ランホームランを放ち、先制に成功しました。

そのまま迎えた6回、高梨投手は先頭の坂倉将吾選手にツーベースヒットを放たれます。続く秋山翔吾選手は投手ゴロに打ち取り1アウトを奪いますが、ここで降板。この日は6回途中105球、6安打、5奪三振、2四死球、無失点の内容となりました。継投した荘司康誠投手が四球を与えるも無失点好投。ベンチの高梨投手も笑顔をみせました。

その後も廣澤優投手、清水昇投手、キハダ投手が広島打線に得点を与えず広島に2試合連続完封勝利。キハダ投手はこれで10セーブを記録、チームは貯金を「10」としました。