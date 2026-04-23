岩手県・大槌町の山林火災は、発生から丸一日が経ちましたが、鎮火には至らず。いまも延焼が続いていて、避難指示の対象地域が拡大しています。

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地震に続き山林火災 車で一夜「新築の家 今度は火災で燃やしてしまう」

高柳光希キャスター

「山林火災の発生現場に近づいてきました。生活に影響が出そうなほど煙が漂っています。車の中にいても焦げ臭いです」

岩手県大槌町。火災発生から一夜明けた23日、火災現場周辺には煙が立ち込め、視界が悪くなっています。

車で避難していた住民

「火災が起きているから一緒に逃げようと。その方が安心だよということで、みんなでここに来た」

こちらの男性は家に火が近づいてきたため、家族で避難。車の中で一夜を過ごしたといいます。

車で避難していた住民

「新築した家を今度は火災で燃やしてしまうのかと。どきどきどきどきいってる」

2011年、東日本大震災の津波で家を流されたという男性。新築の家に火が近づいていると心配していました。

現在、北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表されていて、大槌町も防災対応をとるべき地域に入っています。

「火が見える」住宅に迫る山林火災

火の手があがったのは22日昼過ぎ。勢いは時間とともに増していきます。大槌町には当時、乾燥注意報に加え、強風注意報も発表されていました。

さらに、東へ約10キロ離れた別の場所でも山から火が。町内2か所で山林火災が発生したのです。



地震に続き、火災の脅威。消防隊などは懸命の消火活動を続けています。



住宅街のすぐ近くの道には…

高柳キャスター

「見えますね。火の手がパチパチと音を立てながら燃えています。焦げ臭い匂いもかなりします」

時間の経過とともに拡大する延焼。火は住宅のすぐ近くにまで迫っています。



岩手県大槌町の2か所で発生した山林火災。一夜明けた23日も延焼していて、朝から消火活動が続いています。

大槌町に出ている避難指示は、午後1時35分現在、1229世帯・2588人が対象になっています。



高台にある避難所には…

高柳キャスター

「たくさんの車が停められていて、多くの人が避難をしています」

避難している住民

「煙は出ていて、炎は見えなかったけど40〜50メートルくらいまで迫ってきている感じです」

──少し眠れましたか

避難している住民

「ほとんど寝てないですね。いまも寝たり起きたりして、そこを見ながら来ていた」

延焼を続ける山林火災。大槌町の焼失面積は、2か所合わせて200ヘクタールを超えています。