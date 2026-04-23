富士通は、自社で開発している「フィジカルAI」の技術を公開しました。特別なセンサーを使わなくても、「AI」がその場の状況を判断してロボットが動く技術です。

「人間のように細かい作業ができる」AIを搭載したロボット。「柔らかいバッグ」についたチャックを動かすのは、従来のAIでは難しい作業でしたが…。

富士通 フィジカルAI研究所・鈴木源太所長

「モーターの電流値、さらに画像を使って人間の触覚というものを擬似的に再現をする」

正しくチャックを開けた時にモーターに発生する電流の量などを「AI」が学習。それにより、AIは、様々な状況下で力の加減や、確実に開いているかなどを判別します。特別なセンサーなどはいらないといいます。

こちらは、「バランスをとって荷物を運ぶロボット」。右側が「富士通のAI」を搭載したロボットで、左側が搭載していないロボットです。

左側は段差で荷物を落としてしまいましたが、右側の荷物は落ちません。

これは、AIが、関節の角度などによって荷物の位置がどこに移動するかなどをリアルタイムで「予測」して、カラダのバランスをとっているからです。

富士通 フィジカルAI研究所・鈴木源太所長

「工場のような現場もそうですし、物流の現場、例えば病院の中でもロボットを動かしていくというときに、非常に繊細なことをやらなければいけないというときにも、こういった技術が使えるかなと」

また、富士通は、アメリカの「カーネギーメロン大学」と共同研究センターを開設することも発表しました。

ここで開発した「AI」を、2026年度中に実用化するとしています。