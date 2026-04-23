【12星座別】今月の恋愛運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？

4月23日〜5月21日のあなたの運勢は？今話題の占星術師・miraimikuさんが、全体運と恋愛運、ラブラッキーデーを占います！あなたの幸せと恋を叶えるアドバイス、必見です♡

【おひつじ座】3/21〜4/19生まれ

恋にあせりは禁物！最初はノリのいい友だちみたいに気軽に交流をしてみるのが◎。 【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？

【おうし座】4/20〜5/20生まれ

今期の恋はスローテンポな様子。よく行くお店など日常の風景のなかに恋のきっかけがありそう♡ 【おうし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？

【ふたご座】5/21〜6/21生まれ

まわりを魅了するスーパーモテ期♡ リラックスしているときほどラブチャンスを引き寄せる時期。 【ふたご座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？

【かに座】6/22〜7/22生まれ

気長にゆっくり距離を縮めていくのが正解。友だち以上恋人未満な関係を楽しんで！ 【かに座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？

【しし座】7/23〜8/22生まれ

恋は“友だちの延長線上”にスタンバイしているかも。仲のいい男友だちと急接近の予感！ 【しし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？

【おとめ座】8/23〜9/22生まれ

リスペクトできる彼との出会いに期待。学校や職場で夢に向かって頑張っている人にひと目惚れしちゃう可能性あり♡ 【おとめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？

【てんびん座】9/23〜10/23生まれ

ドラマティックな出来事が期待できそう♡ 自分の常識を覆すような破天荒タイプとのご縁あり。 【てんびん座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？

【さそり座】10/24〜11/22生まれ

濃密な恋愛運。気になる彼との距離が確実に近づくとき♡ 【さそり座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？

【いて座】11/23〜12/21生まれ

恋愛運・モテ運いずれも絶好調！ビジュ強化月間でモテ期到来の予感。 【いて座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？

【やぎ座】12/22〜1/20生まれ

今期の恋はゆっくり着実に進んでいくとき。片思い中の人はさりげなく話しかけてゆっくり距離を縮めてみて！ 【やぎ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？

【みずがめ座】1/21〜2/18生まれ

自然と人が集まる愛され期。推し活や趣味のコミュニティの場に恋のきっかけがありそう。 【みずがめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？

【うお座】2/19〜3/20生まれ

ありのままでいられる相手が恋人候補かも！カップルは、お互いの友だちや家族に紹介するのにも最適なタイミング。 【うお座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？

占ってくれたのは…