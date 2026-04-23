【やぎ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？
話題の占星術師・ｍiraimikuさんが占う、今月の「やぎ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
急がば回れ！恋の進展はゆっくりと
今期の恋はゆっくり着実に進んでいくとき。日常のやりとりの中で少しずつ距離が近づいていくので、フリーの人は学校やバイト先、職場で仲のいい相手と急接近しちゃう可能性大！
片思い中の人はさりげなく話しかけてゆっくり距離を縮めてみて。
カップルは、刺激や変化を求めるより、穏やかな2人の時間を楽しむのが◎。
今月のLOVEラッキーデー
5/6、5/16
全体運もチェック！
楽しいことや、嬉しいことが盛りだくさんのGWになりそう。遊ぶときはしっかり遊ぶ、のメリハリをつけて。いつも頑張りすぎてしまう分、とことん羽をのばしましょう。行ってみたい場所があるなら即行動で運気上昇！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni