【いて座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「いて座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★★
ビジュ強化月間でモテ期到来！
恋愛運・モテ運いずれも絶好調！フリーの人は、自分とは正反対のタイプが恋人候補に。ピンクのアイテムが良縁を引き寄せます。
片思い中の人は、いつもよりメイクやファッションに気あいを入れると、彼とより親密になれるかも。
カップルは、相手のいいところを積極的に言葉で伝えることで、より愛される女のコに♡
今月のLOVEラッキーデー
4/25、5/5、5/13
全体運もチェック！
職場やバイト先でやるべきことが増えて忙しくなりそう。細かいタスクは先に片づけておくのが吉！疲れが出やすい時期でもあるので、バランスのいい食事や睡眠を積極的にとって、健康な生活を意識して。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni