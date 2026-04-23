【いて座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「いて座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★★

ビジュ強化月間でモテ期到来！

恋愛運・モテ運いずれも絶好調！フリーの人は、自分とは正反対のタイプが恋人候補に。ピンクのアイテムが良縁を引き寄せます。

片思い中の人は、いつもよりメイクやファッションに気あいを入れると、彼とより親密になれるかも。

カップルは、相手のいいところを積極的に言葉で伝えることで、より愛される女のコに♡