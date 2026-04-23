【さそり座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「さそり座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
気になる彼との距離が確実に近づくとき♡
濃密な恋愛運。好きな人との距離がぐっと近づいたり、今まで知らなかった新しい一面を知ったりと心が大きく動く出来事が起こるとき。
フリーの人は、新しい出会いではなく、知りあいや友だちとの予想外な進展の可能性あり！
カップルは、重い相談、ケンカやトラブルがきっかけでお互いに特別な存在なのだと気づきそう。
今月のLOVEラッキーデー
5/2、5/12
全体運もチェック！
友だちや仲間、学校やバイト先など、誰かと一緒に行動する場面が増えそう。自分ひとりで頑張るより、仲間と協力しあうと物事がスムーズに進みます。相手の意見を素直に受け入れることが、運気アップのカギ。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni