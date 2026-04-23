【てんびん座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「てんびん座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★☆
ドラマティックな出来事が期待できそう♡
イベント、旅行先などいつもとは違う特別なシチュエーションで、ドキドキのラブロマンスの予感！フリーの人は、自分の常識を覆すような破天荒タイプとのご縁あり。
片思い中の人は、自然の中でのデートで彼の新しい一面が！
カップルは、海外旅行やいつもと違う環境で過ごすことで運命共同体の意識が強まるとき。
今月のLOVEラッキーデー
4/30、5/9
全体運もチェック！
人との対話や共同作業のなかで、深い気づきがありそうな時期。友だちや先輩とのなにげない会話から、自分の価値観が変わるような場面もあるかも。ひとりで抱え込まず、周囲の人の力を借りると思考がクリアに。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni