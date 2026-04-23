【おとめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おとめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
リスペクトできる彼との出会いに期待
尊敬できる人に惹かれるとき。フリーの人は、学校や職場で夢に向かって頑張っている人にひと目惚れしちゃう可能性あり♡
人前で活躍している人に注目してみて。好きな人がいる人は、お互いの目標や将来の話をすることで絆が深まりそう。
カップルは、夢に向かって努力している姿を見せると、惚れ直してラブラブに。
今月のLOVEラッキーデー
4/27、5/7
全体運もチェック！
見ていた世界がぐんっと広がりそうな星回り。遠出する旅行の計画を立てたり、新しい勉強や資格に挑戦したり、知らない世界に手をのばすほどに幸運を引き寄せます。いつもより少し行動範囲を広げる意識を持って！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni