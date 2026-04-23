【しし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？

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話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「しし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

仲のいい男友だちと急接近の予感！

恋は“友だちの延長線上”にスタンバイしているかも。

フリーの人は、男女のグループで遊んだり、共通の趣味を楽しむ中で自然と距離が近づいていきそう。純粋に一緒にいて楽しいと思える人が恋人候補かも！

カップルは、大人数でのレジャープランや、みんなでワイワイ楽しむ時間が2人の関係をより盛り上げてくれるとき♡

今月のLOVEラッキーデー

4/24、5/4

全体運もチェック！

注目度がグッと高まるシーズン。重要なポジションや頼まれごとも増えそうだけど、それは信頼されている証拠！自信を持って引き受けてOK。少し背伸びした目標を掲げると、思った以上の成果につながります。

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni

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