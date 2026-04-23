【かに座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「かに座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

友だち以上恋人未満な関係を楽しんで！

シークレットモードな恋愛運なので、表立って進展するというより、両片思いの状態や曖昧な関係がしばらく続きそう。

今期の恋はスローテンポな様子。今期はあせって動くより、気長にゆっくり距離を縮めていくのが正解！

カップルは、2人だけで過ごす静かな時間がお互いの愛情を深めます。おうちデートや夜の長電話など相手と向きあう時間を大切に。