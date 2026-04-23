【ふたご座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「ふたご座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★★

まわりを魅了するスーパーモテ期♡

モテ運が絶好調！無理に恋愛しようと頑張らなくてOK。リラックスしているときほどラブチャンスを引き寄せる時期。

フリーの人は、ソロ活を楽しんでいるときの出会いに注目して！

カップルは、あなたからの積極的な愛情表現が恋愛運アップのカギ。素直に“好き”や“会いたい”と伝えると、2人の関係がより親密に♡