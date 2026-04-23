【ふたご座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「ふたご座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★★
まわりを魅了するスーパーモテ期♡
モテ運が絶好調！無理に恋愛しようと頑張らなくてOK。リラックスしているときほどラブチャンスを引き寄せる時期。
フリーの人は、ソロ活を楽しんでいるときの出会いに注目して！
カップルは、あなたからの積極的な愛情表現が恋愛運アップのカギ。素直に“好き”や“会いたい”と伝えると、2人の関係がより親密に♡
今月のLOVEラッキーデー
4/29、5/8、5/18
全体運もチェック！
心身ともに休息を求めているみたい。予定を詰め込まないて、ひとり時間を満喫するのが吉。美活やメンテ、いつもはやらないようなった料理をつくってみたり。あなたの気持ちを最優先に過ごしていいとき。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni