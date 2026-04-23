【おうし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おうし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
じっくりゆっくり愛を育んで
今期の恋はスローテンポな様子。だけど確実に信頼関係が育っていくとき。ドキドキの刺激より「一緒にいるとなんか落ちつくな」と思える相手が本命候補です。
フリーの人は、いつも通っている学校や職場、よく行くお店など日常の風景のなかに恋のきっかけがありそう。
カップルは、リッチなお店でのディナーデートが大吉！
今月のLOVEラッキーデー
4/26、5/17
全体運もチェック！
主役シーズン到来♡ やってみたいと思ったことは躊躇せず挑戦あるのみ。少し大胆なくらいがちょうどいい星回りです。ファッションやヘアスタイルを変えるなど、イメチェンにもツキあり。新しい自分を楽しめるとき。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni