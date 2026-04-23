【おうし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おうし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

じっくりゆっくり愛を育んで

今期の恋はスローテンポな様子。だけど確実に信頼関係が育っていくとき。ドキドキの刺激より「一緒にいるとなんか落ちつくな」と思える相手が本命候補です。

フリーの人は、いつも通っている学校や職場、よく行くお店など日常の風景のなかに恋のきっかけがありそう。

カップルは、リッチなお店でのディナーデートが大吉！