【おうし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？

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話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おうし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

じっくりゆっくり愛を育んで

今期の恋はスローテンポな様子。だけど確実に信頼関係が育っていくとき。ドキドキの刺激より「一緒にいるとなんか落ちつくな」と思える相手が本命候補です。

フリーの人は、いつも通っている学校や職場、よく行くお店など日常の風景のなかに恋のきっかけがありそう。

カップルは、リッチなお店でのディナーデートが大吉！

今月のLOVEラッキーデー

4/26、5/17

全体運もチェック！

主役シーズン到来♡ やってみたいと思ったことは躊躇せず挑戦あるのみ。少し大胆なくらいがちょうどいい星回りです。ファッションやヘアスタイルを変えるなど、イメチェンにもツキあり。新しい自分を楽しめるとき。

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni

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