【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おひつじ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

恋にあせりは禁物！友だちとしての交流が吉

話が面白い人、経験豊富な人、おしゃれなイケメンなどいろんなタイプの人との会話や情報交換が楽しいとき。

男のコだからと変に意識せず、最初はノリのいい友だちみたいに気軽に交流をしてみるのが◎。

気になる彼がいる人は、友だちノリで少しずつ距離を縮めて。カップルは、図書館やブックカフェでのインテリテートが大吉♡