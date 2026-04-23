【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おひつじ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
恋にあせりは禁物！友だちとしての交流が吉
話が面白い人、経験豊富な人、おしゃれなイケメンなどいろんなタイプの人との会話や情報交換が楽しいとき。
男のコだからと変に意識せず、最初はノリのいい友だちみたいに気軽に交流をしてみるのが◎。
気になる彼がいる人は、友だちノリで少しずつ距離を縮めて。カップルは、図書館やブックカフェでのインテリテートが大吉♡
今月のLOVEラッキーデー
4/25、5/3
全体運もチェック！
お金や時間の使い方を見直すとき。なんとなくの衝動買いは控えて、選ぶ基準を少し高めに設定して長く愛用できるアイテムをじっくり選びましょう。自分のことを大切にしていたわることも今期のテーマです！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni