【ひらがなクイズ】経済の役割や昔の娯楽サービスに共通する2文字は？ 1分以内に挑戦！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、社会の経済的な仕組みから、かつて街角で見られた商売、さらに精密な電子機器に搭載されている機能まで、新旧織り交ぜた3つの言葉を用意しました。正解にたどり着く頃には、頭の中がすっきりと晴れていくはずです。
□□んか
か□□んや
でん□□せい
ヒント：書籍や漫画を貸す昔の商売を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「しほ」を入れると、次のようになります。
しほんか（資本家）
かしほんや（貸本屋）
でんしほせい（電子補正）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、経済活動における立場、かつて親しまれた娯楽の形態、そして現代のデジタル技術という、時代の変遷を感じさせる3つの言葉を選びました。全く異なる分野の言葉ですが、共通の「しほ」という響きによって一つのパズルとして成立しています。文字の組み合わせから意味を再構築することで、日本語の語彙の広がりを実感できる構成でした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、社会の経済的な仕組みから、かつて街角で見られた商売、さらに精密な電子機器に搭載されている機能まで、新旧織り交ぜた3つの言葉を用意しました。正解にたどり着く頃には、頭の中がすっきりと晴れていくはずです。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□んか
か□□んや
でん□□せい
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正解：しほ正解は「しほ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しほ」を入れると、次のようになります。
しほんか（資本家）
かしほんや（貸本屋）
でんしほせい（電子補正）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、経済活動における立場、かつて親しまれた娯楽の形態、そして現代のデジタル技術という、時代の変遷を感じさせる3つの言葉を選びました。全く異なる分野の言葉ですが、共通の「しほ」という響きによって一つのパズルとして成立しています。文字の組み合わせから意味を再構築することで、日本語の語彙の広がりを実感できる構成でした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)