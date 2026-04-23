実は「3人以上出産している」と知って驚いた芸能人ランキング！ 2位「松浦亜弥」を大差で抑えた1位は？
長く活躍している芸能人ほど、プライベートな変化に気付きにくいこともあります。若々しい見た目やスタイルからは想像できないと驚く人も多いようです。
All About ニュース編集部は4月7日、全国20〜70代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は3人以上出産していると知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2013年に人気ダンスボーカルユニット「w-inds」の橘慶太さんと、約12年間の交際を経て結婚を発表。2014年、2018年、2020年に出産し、3児の母として家庭中心の生活を送りながら、夫婦で音楽制作を行うなど限定的に活動しています。
回答者からは「子供がいることは知っていたが、３人以上いるのは知らなかった」（40代女性／神奈川県）、「確か子宮の病気だと聞いていたので3人以上出産したと知って驚いた」（30代女性／大阪府）、「2人ぐらいだと思ってたから」（40代女性／福岡県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、俳優の上戸彩さんです。2000年に俳優デビューすると、ドラマ『3年B組金八先生』（TBS系／2001年）でブレーク。その後も映画『あずみ』（2003年）やドラマ『絶対零度』シリーズ（フジテレビ系）など、数多くのドラマや映画の主演を務めています。
2012年にEXILEのHIROさんと結婚。2015年に長女、2019年に長男、2023年に次男を出産しています。出産後は育児優先で仕事を続けており、漫才日本一を決める『M-1グランプリ』（テレビ朝日系）の司会や、目黒蓮さん主演の実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）にも出演しています。
回答コメントでは「そもそも母親っぽさが薄いから」（50代女性／東京都）、「スタイルが良いから」（20代女性／栃木県）、「長く休んでいるイメージが全くない」（40代女性／福島県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月7日、全国20〜70代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は3人以上出産していると知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
2位：松浦亜弥／58票2位にランクインしたのは、松浦亜弥さんです。あややの愛称で親しまれ、平成最後のソロアイドルとして一世を風靡（ふうび）。キュートなルックスと抜群の歌唱力・ダンスで、『LOVE涙色』や『桃色片想い』などヒット曲を連発しました。
2013年に人気ダンスボーカルユニット「w-inds」の橘慶太さんと、約12年間の交際を経て結婚を発表。2014年、2018年、2020年に出産し、3児の母として家庭中心の生活を送りながら、夫婦で音楽制作を行うなど限定的に活動しています。
回答者からは「子供がいることは知っていたが、３人以上いるのは知らなかった」（40代女性／神奈川県）、「確か子宮の病気だと聞いていたので3人以上出産したと知って驚いた」（30代女性／大阪府）、「2人ぐらいだと思ってたから」（40代女性／福岡県）といったコメントが寄せられています。
1位：上戸彩／119票
1位にランクインしたのは、俳優の上戸彩さんです。2000年に俳優デビューすると、ドラマ『3年B組金八先生』（TBS系／2001年）でブレーク。その後も映画『あずみ』（2003年）やドラマ『絶対零度』シリーズ（フジテレビ系）など、数多くのドラマや映画の主演を務めています。
2012年にEXILEのHIROさんと結婚。2015年に長女、2019年に長男、2023年に次男を出産しています。出産後は育児優先で仕事を続けており、漫才日本一を決める『M-1グランプリ』（テレビ朝日系）の司会や、目黒蓮さん主演の実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）にも出演しています。
回答コメントでは「そもそも母親っぽさが薄いから」（50代女性／東京都）、「スタイルが良いから」（20代女性／栃木県）、「長く休んでいるイメージが全くない」（40代女性／福島県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)