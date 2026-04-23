5月に行われる新潟県知事選挙で現職・花角知事への支持を表明している自民党。



4月23日、党本部から西村康稔選挙対策委員長が新潟を訪れ、「やれることは全てやって応援していきたい」と支援の姿勢を強調しました。



拍手で迎えられたのは自民党の西村康稔 選挙対策委員長。自民党県連の支部長や幹事長などが集まる会議に、党の選対委員長が来県するのは異例だといいます。



【自民党 西村康稔 選挙対策委員長】

「（花角知事は）柏崎刈羽再稼働に向けての取り組みを本当に丁寧に慎重に進められてきた。我々自民党本部としても全面的にやれることはすべてやって応援していきたいとう気持ち」





花角知事が原発の再稼働を容認したことにも触れ、知事選での支援を強く打ち出しました。自民党は3期目の出馬を表明している現職・花角知事の「支持」を決めていて、23日の会議では街宣活動や演説会の計画などについて話し合われました。高市旋風を追い風に衆議院選挙で大勝した自民党。しかし、その後、地方の首長選挙をめぐっては自民党の推薦候補が敗れるケースが相次いでいることから、党本部は新潟の知事選を力強く支援します。【自民党県連 岩村良一 幹事長】「選対委員長が支部長幹事長会議県連開催のこの会議に来ていただくのはおそらくあまり過去に例がないそのことをもっても力を入れていただいている」【自民党 西村康稔 選挙対策委員長】「新潟県は非常にさまざまな意味で重要な県でもあります。県民の皆様の思いを我々も受け止めてやれることを応援していきたい」県知事選挙は5月14日に告示され、これまで現職の花角英世知事のほか、立憲民主党の土田竜吾県議、元五泉市議の安中聡さんが手を挙げています。