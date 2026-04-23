独・英メディア、現下のエネルギー危機で最大の勝者は中国と報道

ドイツと英国のメディアはこのほど、ホルムズ海峡の封鎖による衝撃は過去50年間で最も深刻なエネルギー危機であると述べ、中国は最高指導者が10年前に打ち出したエネルギー戦略に関する先見性のある決断により、今回の危機における最大の勝者になったと報じました。

ドイツの代表的なニュース週刊誌「デア・シュピーゲル」のウェブサイトはこのほど、「未来のエネルギーを巡る争いが今、本格的に始まった』と題した記事を掲載し、「北京は数カ月の封鎖に十分な石油や天然ガスを備蓄しているだけでなく、世界の再生可能エネルギー設備の生産を主導している」と述べ、「太陽光発電、風力発電、エネルギー貯蔵電池、電気自動車、高効率電力網コンポーネントなどの分野における世界市場シェアは70％から85％に達している」と報じました。

また、英紙フィナンシャル・タイムズは、中国はエネルギー政策の調整に戦略的先見性を持っていると述べ、過去10年間で中国は再生可能エネルギー生産の先駆者となり、2025年だけで中国における太陽光発電の新規設備容量は318ギガワットに達したと報じました。（提供/CGTN Japanese）