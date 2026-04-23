三笘薫や久保建英らの動作を図解　日本代表アタッカー解析本刊行へ

『サッカー日本代表 アタッカー動作解析図鑑』（著者：三浦哲哉／監修：須田芳正／出版社：カンゼン）が2026年4月30日に発売される。

【写真】三苫薫選手「左サイドを切り裂く3つのドリブル」

三笘薫選手の反発ステップ、伊東純也選手のクロス、久保建英選手のカットイン......。超一流アタッカーの身体動作はなぜあれほどまでに美しく、語りたくなるのか。 本書は史上最強との呼び声が高いサッカー日本代表アタッカー11人の「動作的特徴」と「身体的特徴」を解析した書籍。約100点の動作・身体イラスト&アイコンとともに、各選手などのすごさを言語化した身体動作解析本となっている。

紙面では三苫薫選手の左サイドを切り裂く3つのドリブル、伊東純也選手の背骨の三次元的な動きと二重振り子がもたらす「虹クロス」と「稲妻ドライブ」、久保建英選手の強靭な腹～腰回り・下腹部の筋群が生むバネ感のある爽快な「和洋折衷」カットイン、上田綺世選手の力任せではない規格外の「重剛ポストプレー」と「弾丸シュート」について解説。

「アタッカー項目別ランキング」では「アジリティ」「ターン」「スプリント」「ドリブル」「パス」「ヘディング」といった項目別にランキングづけされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）