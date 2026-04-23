本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
4/23（木）
EUR/USD
1.1595（15億ユーロ）
1.1600（9.58億ユーロ）
1.1610（17億ユーロ）
1.1615（8.16億ユーロ）
1.1625（11億ユーロ）
1.1640（13億ユーロ）
1.1650（44億ユーロ）
1.1675（15億ユーロ）
1.1700（17億ユーロ）
1.1710（6.87億ユーロ）
1.1795（5.76億ユーロ）
1.1800（14億ユーロ）
1.1825（49億ユーロ）
1.1850（18億ユーロ）
USD/JPY
156.80（6.6億ドル）
157.00（5.23億ドル）
159.00（7.33億ドル）
161.00（6.23億ドル）
GBP/USD
1.3420（8.86億ポンド）
1.3620（6.48億ポンド）
1.3690（6.5億ポンド）
ユーロドルは1.16台に大規模設定が集まっている、特に1.1650の44億ユーロが突出した規模
ドル円は159.00と161.00の設定と上下に分かれる
ポンドドルは1.3420と1.3620の設定と上下に分かれる
4/23（木）
EUR/USD
1.1595（15億ユーロ）
1.1600（9.58億ユーロ）
1.1610（17億ユーロ）
1.1615（8.16億ユーロ）
1.1625（11億ユーロ）
1.1640（13億ユーロ）
1.1650（44億ユーロ）
1.1675（15億ユーロ）
1.1700（17億ユーロ）
1.1710（6.87億ユーロ）
1.1795（5.76億ユーロ）
1.1800（14億ユーロ）
1.1825（49億ユーロ）
1.1850（18億ユーロ）
USD/JPY
156.80（6.6億ドル）
157.00（5.23億ドル）
159.00（7.33億ドル）
161.00（6.23億ドル）
GBP/USD
1.3420（8.86億ポンド）
1.3620（6.48億ポンド）
1.3690（6.5億ポンド）
ユーロドルは1.16台に大規模設定が集まっている、特に1.1650の44億ユーロが突出した規模
ドル円は159.00と161.00の設定と上下に分かれる
ポンドドルは1.3420と1.3620の設定と上下に分かれる