本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



4/23（木）



EUR/USD

1.1595（15億ユーロ）

1.1600（9.58億ユーロ）

1.1610（17億ユーロ）

1.1615（8.16億ユーロ）

1.1625（11億ユーロ）

1.1640（13億ユーロ）

1.1650（44億ユーロ）

1.1675（15億ユーロ）

1.1700（17億ユーロ）

1.1710（6.87億ユーロ）

1.1795（5.76億ユーロ）

1.1800（14億ユーロ）

1.1825（49億ユーロ）

1.1850（18億ユーロ）



USD/JPY

156.80（6.6億ドル）

157.00（5.23億ドル）

159.00（7.33億ドル）

161.00（6.23億ドル）



GBP/USD

1.3420（8.86億ポンド）

1.3620（6.48億ポンド）

1.3690（6.5億ポンド）



ユーロドルは1.16台に大規模設定が集まっている、特に1.1650の44億ユーロが突出した規模

ドル円は159.00と161.00の設定と上下に分かれる

ポンドドルは1.3420と1.3620の設定と上下に分かれる

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