◇サッカー・アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）（サウジアラビア・ジッダ）

ACLEは25日に決勝が行われ、初出場で優勝を狙うFC町田ゼルビアは前回王者のアルアハリ（サウジアラビア）と対戦する。23日には滞在中のサウジアラビアからオンラインで取材に応じ、FW相馬勇紀（29）は決勝戦のキーマンに自身とFWエリキ（31）の名前を挙げた。

「（キーマンは）僕とエリキかな。今年、2人で（点を）取り続けてきた。僕は決勝でも絶対に点を決めるし、チームのために走る。エレキも今までチームをゴールでたくさん救ってきてくれたので、絶対に大事なところで取ると思う。この2人に注目してほしい」

今季特別大会で相馬は9試合出場4得点、エリキは9試合出場5得点。自身は負傷から3試合ぶりの公式戦出場となった準決勝で決勝弾を放つなど状態は上がっている。決勝に向けても「ケガでなかなかプレーできなくて苦しいリハビリ期間の中、トレーナーの方にもお世話になって早く復帰することができた。チームとして決勝にいい状態で向かえている」と万全だ。

対するは昨季王者のアルアハリはコートジボワール代表MFフランク・ケシエ、イングランド代表FWイヴァン・トニーらタレントがそろう。相馬にとってはポルトガル1部カザピア時代に対戦経験のあるブラジル人FWガレーノも所属しており「とんでもないシュートが飛んでくる。彼には注意したい」と警戒を強めた。

アジア制覇まであと1勝。町田のエースは「優勝しか考えてない。人生の中で素晴らしいタイトルの一つ。このクオリティーでの優勝は大きなもの。それをかみ締めるために勝利したい」と言葉に力を込めた。